Hija de Madonna debuta en la Semana de la Moda en París

Lourdes León cerró el desfile de Marine Serre y ya ha aparecido en varias campañas de famosos como Marc Jacobs, Swarovski, así como de Jean Paul Gaultier

Lourdes Leon, hija de la cantante Madonna, debutó este sábado en la Semana de la Moda de París. La joven, de 25 años, cerró el desfile de Marine Serre enfundada en un catsuit con estampado de luna de la marca.

La influencer también lució durante su participación varias joyas de oro, incluidas capas de cadenas y cinturones, brazaletes en ambas muñecas y llamativos aretes.

La hija mayor de la reina del pop ha causado gran revuelo en el mundo de la moda desde que desfiló por primera vez para Gypsy Sport en la Semana de la Moda de Nueva York, en 2018.

En los últimos años, la estrella ha aparecido en campañas para Marc Jacobs, Swarovski, la colaboración de Parade con JuicyCouture y el favorito de su mamá, Jean Paul Gaultier.

Leon también es una especie de musa para la marca de ropa interior Savage X Fenty, de Rihanna, ya que desfiló en el tercer desfile de la compañía, en 2021, y posó para varios de sus anuncios. Asimismo, obtuvo su primera portada de la revista Vogue el verano pasado, apareciendo junto a Bella Hadid y KaiaGerber.

“La gente piensa que soy una niña rica sin talento a la que se le ha dado todo, pero no lo soy”, dijo Leon.

La joven hizo su debut en la Met Gala en septiembre pasado con un look Moschino rosa brillante de tiras, pero luego admitió que se sintió “muy incómoda” en la fiesta, algo que no le gustaría volver a repetir.

“Estoy segura de que es divertido si eres alguien que es amigo de muchas personas famosas, pero yo no lo soy”, dijo a la revista Interview. “No sabía con quién diablos hablar”.