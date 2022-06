Harán docuserie de Los Rolling Stones para celebrar sus 60 años

La plataforma Epix reveló que el proyecto está conformado por cuatro episodios, en los cuales se desarrollará de forma individual el retrato de cada uno de los integrantes de la banda

Los Rolling Stones tendrá su propia docuserie titulada “My Life as a Rolling Stone“, la cual se estrenará como un acto de celebración por el aniversario número 60 de la agrupación.

La plataforma Epix reveló en un comunicado que el proyecto está conformado por cuatro episodios, en los cuales se desarrollará de forma individual el retrato de cada uno de los integrantes de la banda.

Asimismo, la empresa de streaming dio a conocer que Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el difunto Charlie Watts serán homenajeados a lo largo de todo este proyecto televisivo.

La docuserie tiene el propósito de revelar la manera en que los legendarios músicos trabajaron de manera individual y colectiva para alcanzar el éxito que les caracteriza.

El proyecto My Life as a Rolling Stone fue producido por Mercury Studios, con el apoyo de la disquera Universal Music, la cual se encargará de otorgar los derechos de los temas más populares del grupo.

La compañía musical detalló en su portal oficial que la docuserie mostrará entrevistas inéditas, los éxitos de la banda, así como algunas presentaciones en vivo.

La producción se estrenará el próximo 7 de agosto en la plataforma de streaming Epix; se desconocen las fechas de lanzamiento en otras regiones del mundo.