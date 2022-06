Drogan a jovencita en bar de la ciudad, piden estar alertas

De acuerdo con información que circuló profusamente en redes sociales durante las últimas horas, ya son varios casos de mujeres que son drogadas en céntricos “antros”, cantinas, bares o como usted guste llamarles, al parecer con la intención de abusar de ellas, e incluso en este último caso, a la persona que rescató a una de estas jóvenes le ofrecieron tres mil pesos para que la llevara al sujeto que la drogó ¿cómo la ve?

Cierto es que este tipo de situaciones no son nuevas, de hecho se conocen casos de muchos años atrás, sin embargo, ahora el acceso a drogas es mucho más fácil que hace décadas y también son muchas más las perjudicadas.

En el caso ocurrido el pasado sábado en un bar del primer cuadro de la ciudad, la joven tuvo la suerte de que un amigo la vio cuando llegó totalmente sobria y en media hora ya parecía que estaba “ahogada”, luego de que estuvo unos momentos con dos mujeres y un hombre en otra mesa, quienes ante su estado inconveniente dijeron que la llevarían a su casa.

Sin embargo, el amigo de la joven, no lo permitió, y por el contrario se la llevó él, ya que conoce a su familia y en el trayecto le estuvieron marcando al celular de la joven, por lo que él contestó y era el sujeto con el que ella había estado en el bar, quien tras varias llamadas pidiéndole el domicilio, le ofreció tres mil pesos para que se la llevara “así como está”, obvio que él cortó la circulación y bloqueó el número.

Por suerte, en este caso la joven llegó a salvo a su casa, quien al día siguiente no se acordaba de nada, lo cual es efecto de las drogas que utilizan para concretar la violación, por lo que su amigo decidió hacer público el caso en Twitter.

Además, la perjudicada también acudiría a interponer la denuncia de hechos ante la Fiscalía de Justicia y ojalá que le hagan una prueba de drogas y puedan detectar lo que se utilizó para incapacitarla.

Pero lo más importante es que las jóvenes que acuden a este tipo de sitios, donde no es el primero y que seguramente no será el último caso, tengan conciencia de la importancia de cuidarse, de evitar tomar bebidas destapadas y sobre todo no confiarse de gente que recién conozcan en estos sitios.

Aunque estamos conscientes que a eso van, a conocer nuevos amigos, pero es importante que no se confíen, porque lamentablemente en muchos casos, hasta los mismos conocidos llegan a traicionar la confianza.

En los últimos meses a través de redes sociales hemos conocido al menos tres casos similares, por lo que ojalá que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Claudia Indira Contreras, tome cartas en el asunto para acabar con esta red de violadores y quien sabe que más ilícitos cometan con quienes incapacitan y ojo también los varones son víctimas de los delincuentes para quitarles sus pertenencias.

Sonora entre las entidades con mayor número de ejecutados según cifras oficiales

No es para que nos enorgullezcamos pero Sonora se colocó en mayo en el séptimo lugar nacional entre las entidades con mayor número de ejecutados del país que sumó dos mil 883 víctimas mientras que en abril pasado sumaron dos mil 554.

Además, según la Secretaría de Seguridad, entre abril y mayo la incidencia de homicidios dolosos en la entidad aumentó en 15 por ciento al pasar de 132 a 152 en el mencionado periodo.

De acuerdo con la citada estadística, durante mayo pasado Cajeme se ubicó como el quinto municipio más violento en el país con 48 carpetas de investigación abiertas, equivalente cada una a un homicidio.

Cabe señalar que Hermosillo se colocó en el lugar 34 de 594 municipios con mayor número de hechos violentos, con 14 carpetas de investigación.

En tanto, a nivel estatal Cajeme se ubicó en primer lugar seguido de Caborca, Guaymas, Hermosillo, Empalme y San Luis Río Colorado, como las localidades que concentraron los hechos violentos… Lo peor es que este mes no pinta mejor la situación ¿qué le parece?

Correo electrónico [email protected]