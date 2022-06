Hay que evitar ingreso de armas y cartuchos a Sonora procedentes de EU

Mientras que en México en general y Sonora en lo particular, la violencia sigue cobrando vidas por parte de narcotraficantes, con nuestros vecinos de Estados Unidos no cantan mal las rancheras y continúan los tiroteos ante la relajada regulación para el uso de armas de fuego.

Y aquellos hechos que veíamos lejanos en Nueva York, Washington, Texas y otras ciudades, ya se acercaron a Sonora, ya que este martes, en Phoenix, Arizona, en una cadena de supermercados Walmart, una mujer resultó lesionada de bala durante un tiroteo.

Por suerte, al menos en esta ocasión se logró aprehender a dos de los responsables con vida, ya que como sabemos, en la mayoría de los casos, han resultado abatidos o se suicidan tras cometer los atroces actos.

Sin embargo, hay que recordar que con nuestros vecinos la facilidad para adquirir armas, aunado a la ingesta de drogas duras más los problemas de salud mental derivados de la pandemia, han ocasionado una combinación que ha ocasionado que quienes viven situaciones que consideran complicadas estallen con los resultados trágicos que conocemos.

De ahí la importancia de seguir cerrando las fronteras al paso de armas y cartuchos, que en los últimos días se han incrementado en puntos de entrada al país, en donde han sorprendido a estadounidenses armados “hasta los dientes” intentando ingresar a territorio mexicano vaya usted a saber con qué fines.

Ronda Viruela del Mono a Sonora, tome precauciones

Tal y como se había anticipado, este martes se aprobó por el Congreso del Estado la abrogación de la Ley 171 que hacía obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos y cerrados, a fin de resguardar la salud de la población, la cual se promulgó en lo álgido de la pandemia por Covid-19.

Curiosamente, la derogación de la citada Ley se da cuando a nivel nacional se alerta de un nuevo repunte de casos, y además, cuando nuestros vecinos de Baja California y de Arizona, advierten sobre un caso de la Viruela del Mono o Viruela Símica, que trae en jaque a países europeos, por lo que no duden que en breve en Sonora ya se cuente también con casos de ese mal.

Al parecer la citada enfermedad no es tan contagiosa como el Covid, pero de igual forma las autoridades sanitarias de España, han recomendado el aislamiento de las personas enfermas y mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas en lugares con gran afluencia de personas y el lavado de manos continuo, es decir, las mismas medidas preventivas que por la pandemia.

De ahí que la sugerencia que también se está realizando en México por parte de expertos, no de las autoridades federales que están empeñadas en desestimar la enfermedad, como ha ocurrido a lo largo de esta pandemia, sino de los verdaderos conocedores y sobre todo de gente preocupada porque el mal pueda llegar a sus seres queridos, es que se mantenga el uso de cubrebocas y de las demás medidas preventivas.

Cabe señalar que aunque no exista la obligatoriedad de portarlo, no le dirán nada si usted sigue usándolo, o al menos no deberían hacerlo, porque está en todo su derecho de cuidarse y cuidar a su familia, así que piénselo.

Y aquellos que tienen planeado visitar a nuestros vecinos en Arizona y Baja California, deberán hacerlo con mayor razón para evitar exponerse a esta viruela símica, la cual si bien no es una enfermedad nueva, al menos estaba focalizada en territorio africano y no se había extendido a otros puntos, como está sucediendo a la fecha, pero como dicen por ahí, el mundo es un pañuelo.

