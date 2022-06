Inicia “caliente” el mes de junio con movilizaciones policiacas

Un movido inicio del mes en materia de inseguridad se observó en esta capital, en donde si bien no hubo pérdidas humanas que lamentar, si dejó esa sensación de temor entre los que atestiguaron la enorme movilización de cuerpos policiacos en colonias por demás populares y a plena luz del día.

Y es que primero, en la céntrica colonia San Benito y muy cerca del bulevar Rodríguez se registró un ataque armado en contra de unas oficinas de un prominente agricultor vitivinícola y de los agrotitanes de la Costa de Hermosillo.

Po suerte, en el lugar no hubo personas lesionadas, solo daños en un costoso pick up, marca Chevrolet, línea Cheyenne, color rojo, modelo reciente, que registró algunos impactos de bala en la carrocería y el medallón frontal.

Al parecer fueron tres los tiradores, quienes portaban armas largas y tras hacer los disparos se fueron corriendo, sin que los hayan capturado a pesar de que como se dijo que había elementos policiacos atacados, la movilización fue grandísima, pero los resultados no…Obviamente la intención fue enviar un mensaje, vaya usted a saber a quién y por qué.

Mientras que por la tarde en un populoso sector del norponiente, en la colonia Viñedos dos maleantes irrumpieron en una barbería, en donde también realizan tatuajes y amagaron a los que estaban en el sitio, exigiéndole el dinero de la venta de un carro al encargado, a quien golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola.

Los maleantes se fueron con el efectivo, que extraoficialmente se dijo ascendió a 45 mil pesos, dejaron temblando a los que estaban en el sitio y aunque también hubo gran movilización de efectivos policiacos, no se logró aprehender a nadie…

Urgen recursos para atender distribución de agua en Hermosillo

Tiene razón el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, al señalar la urgente necesidad de solucionar los desperfectos que existen en la distribución del agua, ya que como señala, de qué sirve desalar el recurso si al distribuirlo se va a desperdiciar en fugas, como ocurre actualmente.

Cierto que la inversión para sustituir la infraestructura es cuantiosa, pero también es una realidad que es urgente y prioritaria, además de implementar una cultura de cuidado del agua que inicie desde los primeros años de educación de los y las menores.

Ojalá que con el apoyo de las autoridades estatales y federales se logre la anhelada reparación de la red de distribución, aunque es algo que para muchos se ve lejano y hasta utópico, pero de nada servirá contar con millones de metros cúbicos del líquido si éste no llega a los hogares debido a las fugas…

Por cierto, la justicia federal le dio la razón al presidente municipal y les negó el amparo a los extrabajadores municipales jubilados y pensionados a quienes se les retiraron una serie de prestaciones que se otorgan a los empleados activos, algo que ocurre siempre que se retiran del servicio… Aunque claro, a este asunto le falta mucho para arreglarse porque hay otros intereses…

Que la viruela del mono todavía no llega a Sonora, dice Salud

Pues si usted estaba preocupado por si había o no casos de viruela del mono o viruela símica en Sonora, puede estar tranquilo, ya que la Secretaría de Salud informó en un comunicado que no se han reportado casos, salvo el de la Ciudad de México, en un residente permanente de Nueva York, que viajó a Holanda y no sabemos qué hace en territorio mexicano en donde quedó en cuarentena.

De acuerdo a un comunicado, la dependencia estatal recomienda mantener los protocolos sanitarios, como el uso de cubreboca, lavado de manos y sana distancia… Incluso, en algunos comercios, una vez que se apruebe la derogación de la obligatoriedad mantendrán la solicitud a los clientes de que sigan utilizándolo para proteger a su personal, lo cual nos parecer acertado, esperemos que impere la cordura en los ciudadanos, porque hay cada ejemplar…

