Golea México Sub 20 en arranque del Premundial en Honduras

El representativo mexicano pegó una goliza de 8-0 a su similar de Surinam

El Tricolor Sub 20 no se anduvo por las ramas y goleó 8-0 a Surinam para tomar el liderato del Grupo F, en el Premundial de la especialidad que se lleva a cabo en Honduras.

Los dirigidos por Luis Pérez no tuvieron problemas para salir con los tres puntos, y en 45 minutos le dieron una paliza a sus adversarios.

Esteban Lozano abrió el marcador al 13′ y diez minutos después apareció uno de los mejores jugadores de la Selección, Salvador Mariscal, quien en cuestión de dos minutos le metió un doblete a la escuadra de Surinam.

El cuadro nacional no prestó el balón, se concentró en mover el esférico por todo lo largo del terreno de juego, cansando a los rivales, que por más esfuerzo que hicieron, jamás pudieron hilvanar alguna jugada que pusiera en peligro el arco nacional.

José Eulogio tuvo una noche tranquila, pasó bajo su arco la mayor parte del tiempo, sin ser exigido, viendo a sus compañeros trotar en el terreno de juego.

Fidel Ambriz, capitán del Tricolor juvenil puso el 4-0 al minuto 33, y al 45′, Bryan González redondeó la victoria anotando el 5-0.

Para el complemento se esperaba a un equipo más ambicioso, pero los dirigidos por Pérez bajaron el ritmo y ya no fueron tan incisivos.

Los focos de alerta se prendieron cuando salió lesionado Karel Gómez tras haberse doblado el tobillo por el mal estado de la cancha del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

De inmediato se le colocó hielo y habrá que ver si todo queda en un esguince.

A tres minutos del Final, apareció nuevamente Mariscal para anotar el 6-0, en tiempo de compensación el defensa Antonio Leone clavó el 7-0 y cuando el partido ya llevaba más de 13 minutos de tiempo añadido, Jesús Hernández anotó el 8-0 con el que México cerró la cuenta.

Ammiel Reingoud se fue expulsado al 90, luego de una falta que fue revisada por el VAR.

El Tri se mide a Trinidad y Tobago el próximo martes.