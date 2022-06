Ganan arqueros sonorenses 12 medallas en los Juegos Nacionales Conade

En la última jornada de actividades los seleccionados de Sonora consiguieron medalla de plata y una de bronce en equipos

Los arqueros sonorenses lograron dos medallas en la última jornada de acciones en los Nacionales Conade 2022, para terminar su actuación con 12 preseas en el certamen que finalizó este martes.

Ambas medallas fueron obtenidas por el equipo varonil de arco recurvo, por la terna de la categoría Sub 16 (Alejandro López, Sebastián Rangel e Isaac Venegas) y la de bronce, en la categoría Sub 21 (Nelson Benítez, Saúl Peña y Jorge Alejandro Zazueta).

El equipo sonorense inició con una victoria de 5-3 en contra de Quintana Roo, en las semifinales, para avanzar a la disputa por el oro, en la que cayeron por el mismo marcador ante Nuevo León.

Uno de los integrantes del equipo Sub 16, Isaac Venegas, reconoció que el calor fue muy intenso en toda la competencia y, no obstante, todo el equipo llevó a cabo un buen trabajo para subirse al podio.

Por su parte, Alejandro López destacó el compañerismo que reina entre los miembros de su equipo, pues entre ellos se ayudan y apoyan, algo importante al momento de tensar el arco y lanzar las flechas.

A su vez, los tres arqueros del equipo Sub 21 varonil resaltaron la buena comunicación entre ellos para llevarse la presea de bronce, luego de vencer a Nuevo León (6-0).

Para el equipo compuesto por Nelson Benítez, Saúl Peña y Jorge Alejandro Zazueta, fue la cuarta medalla de bronce de manera consecutiva, pues la han obtenido el 2018, 2019, 2021 y 2022.