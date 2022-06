Gana sonorense su segunda medalla de plata

Gerardo Hernández llegó en el segundo sitio en la prueba de 500 metros distancia; la primera la obtuvo en los 200 contra meta

El patinador sonorense Gerardo Hernández sumó su segunda medalla de plata en la modalidad de velocidad tras terminar con el subcampeonato en los 500 metros distancia en los Juegos Nacionales Conade que tienen lugar en Ensenada, Baja California.

Hernández Arbayo, originario de Hermosillo, todavía tiene la oportunidad de obtener más medallas en los Nacionales Conade, ya que aún le quedan cuatro pruebas más en las que actuará entre el jueves y el sábado.

“Es la prueba (500 metros distancia) en la que recorremos una vuelta y media, la cual primero tuvo un ‘heat’ con 16 patinadores, después ocho, y luego para la final estuvimos cuatro”.

“El primer lugar se lo llevó Josué Cantúa de Nuevo León, a quien por cuarto año consecutivo me enfrento. Todavía no le he podido ganar, pero espero hacerlo pronto”, dijo el medallista sonorense, que superó a Ángel de Jesús Gómez para dejarlo en el segundo sitio.

La primera presea de plata la consiguió en los 200 metros combinados y tratará de continuar subiendo al podio en las pruebas de mil metros, 100 metros, vuelta al circuito y la de maratón.

En total, Sonora participa con una decena de patinadores repartidos en las categorías de Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Junior. Los otros nueve son: Rubén Morales, Edlyn Curiel, Cristóbal Nafarrate, Jesús Vázquez, Jesús Ángel Cortez, Saúl y Samuel Alonso Tejeda, Diego Carmona Escobar y Max Alejandro López.