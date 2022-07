Gana escritora hermosillense Premio Nacional de Poesía del Cecut

El galardón “Raúl Rincón Meza 2021” fue otorgado a su obra “Imperio”

La escritora hermosillense, Julia Melissa Rivas Hernández la resultó ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven, Raúl Rincón Meza 2021, organizado por Centro Cultural Tijuana (Cecut), organismo de la Secretaría de Cultura federal, y que convocó a escritores de nacionalidad mexicana, residentes en el país o en el extranjero.

Su obra “Imperio” fue la ganadora y es el resultado de la suma de vivencias, pensamientos, reflexiones, diálogos, de la autora con ella misma, pero también con el mundo que le rodea. “Imperio”, se remonta a 2008. 14 años después el poemario verá la luz. Lo que empezó en una clase de literatura comparativa con lecturas de la obra de Clarice Lispector, pronto fue tomando forma.

“En ese proceso, este libro de Imperio lo empecé en 2008 en la clase de literatura comparativa, empezamos a leer a la escritora brasileña Clarice Lispector y fue toda una revelación encontrarla, todo lo que hizo con el lenguaje. Leyendo un poco de biografía, empecé a sentirme identificada con esa sensación que ella describe de no pertenecer a ningún lugar, una forma de desarraigo que luego se juntó con que me casé y me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina. Empecé a escribir Imperio en 2012”, confiesa Rivas Hernández.

En 1929, la escritora Virginia Woolf cimbró el mundo literario con su obra ‘Una habitación propia’. Se trataba de un reclamo y una reivindicación a un espacio personal de intimidad que permitiera la escritura feminista.

Hasta ese entonces, la literatura femenil era marginal, los estragos de un sistema patriarcal y machista, el espacio de las mujeres estaba limitado al andar doméstico: la sala, la cocina, el dormitorio. Woolf redignificó esos espacios. La habitación que reclamaba la autora era un símbolo de intimidad y soledad, de tiempo-espacio para los procesos creativos de la mujer.

Imperio es una obra que corre a dos vías: la primera es sobre ese desarraigo vital, la erosión de la pertenencia, y la segunda es una aguda reflexión sobre la propia creación, el proceso de escribir, la fuerza de la palabra. Imperio fue un refugio para Julia Melissa, quien escribe desde esa ‘habitación propia’, una relatoría de los eventos de la rutina que ella experimenta como mujer.

“Me tiene muy ilusionada este libro porque se tocan muchos temas, desde el desarraigo hasta la creatividad, sus procesos, la palabra, lo que escribimos las mujeres y desde dónde lo hacemos, abona mucho por toda esa labor que nosotras llevamos a cabo. No sólo es escribir poemas, es cuidar al niño, al esposo, hacer la comida, encontrarte en lugares, ese anhelo de estar en un lugar conocido. Viendo material biográfico de Clarice Lispector encontré un testimonio suyo de cómo escribió parte de su obra con su hija en el regazo, esa es otra de las vertientes que abordé en Imperio”, señala la autora sonorense.

Melissa cuenta con una sonrisa contenida que su vida es aburrida. Sin embargo, es de las escritoras que lleva la tinta en la sangre.

“No me gusta mucho escribir de mí, siempre lo digo, mi vida es aburrida, era mucho leer los libros de Lispector, me dediqué a la escritura web, de artículos de “5 beneficios del mango”, a eso se dedicaba ella, escribir todos los días, escribir como un oficio, tener esa disciplina. Me gusta escribir muchísimo. Tengo una vida muy bendecida porque puedo platicar de literatura, la obsesión se convierte modus vivendi”, relató.