Firma Joe Biden ley sobre control de armas en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado el proyecto de ley sobre violencia con armas más amplio en décadas, un compromiso bipartidista que parecía inimaginable hasta una reciente serie de tiroteos mortíferos, incluida la masacre de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria de Texas.

“Se salvarán vidas”, dijo el Mandatario en la Casa Blanca. Citando a las familias de las víctimas de los tiroteos, el Presidente afirmó: “su mensaje para nosotros fue que hiciéramos algo. Pues bien, hoy lo hemos hecho”.

La Cámara de Representantes dio su aprobación final el viernes, luego del aval del Senado el jueves. Biden promulgó la iniciativa justo antes de partir de Washington para asistir a dos cumbres en Europa.

Biden dijo que el compromiso elaborado por un grupo bipartidista de senadores “no tiene todo lo que quiero”, pero “sí incluye acciones que he pedido desde hace mucho tiempo y que van a salvar vidas”.

“Sé que hay mucho más trabajo por hacer y nunca me rendiré, pero este es un día monumental”, declaró el Presidente, quien para la firma estuvo acompañado por su esposa, Jill, una ex maestra.

El mandatario dijo que el 11 de julio organizarán un evento para legisladores y familias afectadas por la violencia armada.

¿Qué implica la ley?

Requeriría averiguaciones de antecedentes más estrictas para los compradores de armas más jóvenes.

Prohibiría la tenencia por parte de culpables de violencia doméstica.

Ayudaría a los estados a aprobar leyes de alarma para desarmar a personas consideradas peligrosas.

Financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia.