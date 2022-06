Explota Juan Osorio contra Pablo Montero

El productor dijo que el actor no se presentó al último día de grabaciones de la serie, dejando a todo el equipo plantado; además en algunas ocasiones llegó con “copas”

La serie “El último Rey” ha estado en “el ojo del huracán” por no estar autorizada para hablar sobre el fallecido Vicente Fernández, pero también por las conductas que ha demostrado Pablo Montero, actor que lo interpreta.

Fue Juan Osorio, productor de la serie, quien habló sobre las actitudes de Montero con el staff y el resto del elenco, las cuales eran provocadas según dijo, por la adicción al alcohol que tiene el también cantante.

Osorio dijo que durante las grabaciones de la serie, Pablo Montero comenzó a creerse el papel de Vicente Fernández que interpretaba.

Confirmó que Monterono se presentó al último día de grabaciones de la serie, dejando a todo el equipo plantado, razón por la que no ha hablado con él.

“Sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo”.