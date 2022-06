Excluye EU de Cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Pese a postura del presidente mexicano; De acuerdo con la publicación Bloomberg, el presidente estadunidense, Joe Biden tomó la decisión de dejarlos fuera de la Cumbre de las Américas que se realizará esta semana

La Administración del Presidente estadounidense, Joe Biden, tomó la decisión final de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas de esta semana, de acuerdo con Bloomberg.

La medida desafía los llamados del Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y de otros jefes de Estados, para incluir a todos los países de la región o, de lo contrario, arriesgarse a que no asistan.

Estados Unidos tomó la decisión después de semanas de discusiones con Gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido el de México, según personas familiarizadas con las deliberaciones citadas por Bloomberg, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre el tema públicamente.

Washington tiene representantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua para participar en foros del evento, dijeron las fuentes.

La oficina de prensa de la Casa Blanca se negó a realizar comentarios sobre la decisión.

La elección de Estados Unidos se basa en preocupaciones sobre la falta de democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron las personas con conocimiento del tema.

López Obrador ha estado diciendo durante semanas que se saltaría la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a menos que se invitara a representantes de todas las naciones de la región.

Estados Unidos se había negado, citando sus antecedentes antidemocráticos, pero siguió discutiendo el tema con México. A su vez, los líderes de otros países, incluidas Guatemala y Honduras, dijeron que también podrían saltarse la reunión de alto nivel.