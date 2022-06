Hay que apoyar a la Unión de Usuarios en su lucha por ampliar los subsidios a la electricidad

Tengo 48 años en el periodismo diario y desde entonces, la Unión de Usuarios de Hermosillo ha luchado por lograr tarifas más justas en el cobro de la energía eléctrica, tomando en cuenta que, en nuestra ciudad capital de Sonora, solo tenemos dos meses de frío, o de no calor. El líder de esta asociación civil, Ignacio Peinado Luna, está convocando a la ciudadanía a unirse en la petición para que el subsidio de la electricidad se amplíe del 01 de abril al 30 de noviembre. Actualmente este subsidio se otorga del 01 de mayo al 31 de octubre.

Es mucho dinero el que pagan las familias hermosillenses a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, en muchas ocasiones, se quedan sin comer por pagar el recibo de la luz. No es por exagerar, es cierto, ya que, si no se paga el cliente el cobro a tiempo, al siguiente día del vencimiento, la empresa corta el servicio. En cambio, cuando hay apagones y “truenan” aparatos como computadoras, televisores, entre otros, no se hacen responsables de nada.

Peinado Luna dice que la CFE cuenta con 370 mil usuarios o clientes en Hermosillo, que debido a las altas temperaturas que se registran casi todo el año, se requiere una ampliación al subsidio, ya que a partir del mes de abril se elevan las temperaturas en la ciudad, llegando estas hasta noviembre…Es necesario, dijo el líder social, se amplíe el subsidio de seis a ocho meses.

La mayoría de las familias, por necesidad, prenden aires acondicionados, coolers y abanicos a partir de abril, porque ya son insoportables los calores…Muchos padres de familia se aguanta hasta el mes de mayo, sacrificando a toda la familia, incluyendo a sus hijos menores y bebés…Esto también ocurre en gran parte del estado de Sonora, por lo que la lucha debe ser estatal.

Los Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), lleva muchos años en esta lucha, entre otras, desde los tiempos remotos de Melchor Sánchez Meza, que fue su fundador, luego le siguió Francisco Navarro Bracamontes y ahora esta lucha la encabeza Ignacio Peinado Luna. Gracias a la lucha de la Unión de Usuarios se otorgan los subsidios a las tarifas eléctricas y no de los gobernantes en turno, que cada temporada de calor se quieren colgar la “medallita”.

El dirigente del PRI nacional quiere que todo el pueblo de México ande armado

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, informó que presentarán una iniciativa de ley para que las familias mexicanas puedan tener acceso a armas de mayor calibre y con mayor facilidad. En conferencia de prensa, el líder del partido tricolor argumentó que se busca legalizar el uso de armas para que los mexicanos “puedan defender su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa”, debido al “Estado fallido” del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.

“Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos”, indicó Alejandro Moreno en sus redes sociales. Afirmó que la legalización de armas que se plantea estaría sujeta a una regulación clara y congruente con la realidad actual. Anunció que el PRI impulsará una ley para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada.

“En el PRI abriremos el debate de estos temas, escuchando a todos los sectores y a especialistas en la materia, lo que permitirá robustecer la propuesta e incluir distintas visiones. Ni un paso atrás en la defensa de las familias mexicanas”, agregó.

“El gobierno de Morena no tiene ningún plan de seguridad, ni le interesa hacerlo, por lo que la violencia que se vive en el país es la principal preocupación de los mexicanos”, resaltó. Sostuvo que el número de muertos “ha roto récords”, puesto que actualmente hay “muchos más muertos que en todos los sexenios pasados”, y puntualizó que en el último mes se registraron 30 mil decesos, “más de cien muertos por día”.

Mueren 4 migrantes y un niño de la familia LeBarón en accidente en Chihuahua

Las víctimas del accidente automovilístico ocurrido el pasado lunes en el municipio de Buenaventura, a la altura del área conocida como Colonia Quevedo, eran cuatro migrantes jornaleros de Oaxaca y un niño de la familia LeBarón, informó Adrián LeBarón.

“Mi sobrina y su esposo venían de acampar, se les atravesó un carro y se registró el accidente en donde Cinco personas murieron, cuatro que viajaban en un vehículo que transportaba migrantes de Oaxaca, que tenían 15 años en el Valle”, dijo el habitante de la colonia LeBarón, en el municipio de Galeana. La quinta víctima era un menor de tres años de edad, hijo de su sobrina Sofía, agregó.

De acuerdo con las autoridades, cinco personas más resultaron lesionadas en el accidente ocurrido aproximadamente a las 14:00 horas, dos de la tarde, a la altura del kilómetro 120+700 en el municipio de Buenaventura, rumbo a Galeana…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

