Continúan la violencia en Sonora; necesario un combate efectivo a la delincuencia

Por más que busquen ocultar las autoridades los hechos de violencia registrados en Sonora, la realidad es otra. Los funcionarios creen que con declaraciones “alegres” se acabarán los acribillamientos, asaltos a mano armada a negocios y personas; los enfrentamientos entre bandas del crimen organizadas y entre estas y las autoridades policiacas. Todos los días funcionarios y funcionarias estatales hacen declaraciones ante los medios de comunicación de que ha disminuido la violencia, de la contratación de más agentes policiacos, de más unidades patrullas y de nuevos programas para frenar los crímenes en los 72 estados de la entidad, pero la realidad es otra.

Entendemos que esta situación se está presentando en todo el país, pero los sonorenses no queremos vivir entre las bandas delincuenciales que tienen asustadas a las familias. La gente común y corriente, como usted y yo, no podemos ir tranquilos a caminar a las plazas públicas con nuestros hijos y nietos por temor a que se registren balaceras. Tampoco podemos ir a un restaurante para festejar algún acontecimiento familias o de negocios, porque se acabó la tranquilidad en Sonora. Además, no se ve para cuando se termine esta situación.

Lo más preocupantes es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a casi cuatro años de su gobierno, le sigue echando la culpa de la situación de violencia en el país a los anteriores gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN)…Muchos de los funcionarios de los pasados gobiernos ahora forma parte de la actual administración federal que él encabeza…A estas alturas del juego, ya no es tiempo de andar repartiendo culpas, sino agarrar “ el toro por los cuernos” y resolver los problemas de inseguridad que están viviendo el pueblo de México.

Sonora es uno de los estados más violentos del país, según las autoridades federales, y los funcionarios encargados de impartir justicia solo se la pasan haciendo declaraciones, sin poder frenar la ola de crímenes…

El Gobernador, Alfonso Durazo Montaño, como exsecretario de Seguridad Pública en el país, debe de tener un plan para acabar o reducir la violencia en Sonora. Esta situación, podría afectar las inversiones, por eso el mandatario hace tantas declaraciones (anuncios) de nuevas inversiones, para que los sonorenses nos demos cuenta de que la violencia no ha afectado el crecimiento económico…Son muchos los proyectos, ojalá se cristalicen.

“Coquetean” diputados del PRI con Movimiento Ciudadano (MC)

A una semana de ser derrotado el grupo político que encabeza Ernesto (El Pato) De Lucas Hopkins, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada local Natalia Rivera Grijalva y el mismo Pato, se les miró en dos actos del partido Movimiento Ciudadano (MC), lo que hace pensar que estos, aunque ellos los nieguen, se integraron o se integrarán a este. Antes, el presidente del PRI en Sonora, Onésimo Aguilera Burrola, envió un comunicado a los medios, en donde aseguraba que las diputadas y el diputado priistas, habían participado en un acto de MC.

Lo que no se ha dicho, ni ellos (los diputados) han declarado, que renunciaron o renunciarán al PRI, partido que los ha cobijado toda la vida y que gracias a él han llegado a puestos muy altos dentro del gobierno y de la misma política…Creo, que la huida del PRI no es la mejor opción para hacer política, porque en otro partido tendrán que empezar desde abajo antes de llegar a un cargo público. Como MC es un partido prácticamente nuevo y que el fundador y dueño es un expriista, creen que tendrán privilegios, pero no es así, porque también en el MC hay muchos “tiradores”.

Hay que esperar para saber si renuncian al PRI o los corren, por lo pronto ya participaron en dos actos partidistas de MC, lo que puede resultar cierto el comunicado de Onésimo…Qué lamentable que sean los mismos priistas los que se estén acabando al PRI, esto a nivel local y nacional. Después de ser un partido que ganaba todas las elecciones en el país, se ha pulverizado y será difícil, pero no imposible, que resurja. Todo dependerá de las dirigencias nacional, estatales y municipales, de que sus militantes – si es que todavía les quedan- visiten los barrios y colonias.

Onésimo Aguilera Burrola, dijo, -después de desmentir que él enviara los comunicados del Pato y demás diputados, de que participaron en la reunión de MC-, que ya no es ningún secreto para nadie, que organizará una reunión para aclarar la situación. Por otra parte, se espera la renuncia de los diputados, hasta ahora todavía militantes del tricolor. Ojalá que no, pero esta podría ser la debacle de los jóvenes diputados en la política, si se van del PRI. Es preferible seguir luchando dentro del partido, que buscar otra opción…Vale más que lo piensen, cuatro años se van pronto.

Rogelio Cota Gutiérrez tomó protesta como coordinador del partido MC Hermosillo

Cota Gutiérrez dijo que: “Quiero decirles que me siento orgulloso de ser parte de Movimiento Ciudadano, pero también debo confesarles que siento compromiso y mucha responsabilidad sobre el reto que estamos asumiendo de encabezar la Comisión Operativa Municipal de Hermosillo. “Seremos capaces de fortalecer nuestro movimiento con jóvenes con ideales, con proyectos, sueños con pasión, congruencia y dignidad, para que se hagan bien las cosas”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor e Dios, si no hay apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson