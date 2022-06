Expulsan a la ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de las filas del PRI

Lo que tenía que pasar pasó y la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quedó fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que esta aceptó el puesto político de Cónsul de México en Barcelona, España, que le ofreció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Esto ya se veía venir, porque el cargo público lo aceptó la exmandataria cuando todavía era gobernadora. Muchos priistas aseguran que entregó la gubernatura a cambio del puesto diplomático…Claudia tenía planeado mucho tiempo antes irse a estudiar una maestría a España, después de que terminara su mandato…No sé si estará estudiando y trabajando.

Lo cierto es que ya fue expulsada del PRI y no le queda otra más que sumarse a las filas del partido Morena, en donde López Obrador es el dueño. Pavlovich Arellano llevaba muy buena trayectoria como priista, había sido dirigente del PRI en Hermosillo y en Sonora, además regidora en Hermosillo, diputada local, Senadora y gobernadora, ahora, de pronto de queda sin partido, con un buen cargo público-político en una administración federal que no es de su partido. Aquí se demuestra que los políticos no son fieles a sus ideales y que más bien son “chambistas”. Creo que Claudia no tenía necesidad de aceptar un cargo de una administración no a fin a su ideología.

En fin, cada cabeza es un mundo, lo lamentable es que la exgobernadora trunca una carrera política, porque no creo que el partido Morena le de oportunidades para seguir adelante, ya que los protegidos del López Obrador son muchos y se andan “peleando” entre ellos por las próximas candidaturas, entre ellas, la de la Presidencia de la República…

Con este cargo público-político, Pavlovich Arellano termina una carrera política exitosa al tomar una mala decisión, para muchos, pero bien para ella y su familia. Sin embargo, supuestamente los puestos diplomáticos no tienen partido y pueden durar sus funcionarios por muchos años. En ocasiones los cambian de país.

Claudia se va del PRI, pero deja a muchas seguidoras y seguidores, que se quedarán sin un respaldo político y de aquí en adelante se tendrán que “rascar con sus propias uñas”, ya que, además, también hubo cambios en el PRI y los nuevos dirigentes no son del grupo de Claudia. Pero no hay que preocuparse, porque Claudia está bien de salud, trabajando y estudiando, además, con una buena beca…Si es que todo marcha como hasta ahora, a la exgobernadora de Sonora le quedan más de dos años de residencia en Barcelona, España, cuando menos, pero ella es una buena política y podría durar muchos años…Además, si gana Morena podría repetir. Bien por ella.

Ojalá que las autoridades de Hermosillo estén bien preparadas para la temporada de lluvias

Ojalá que realmente estén preparados en el ayuntamiento de Hermosillo para evitar desgracias personales y materiales en el supuesto caso de que llueva en Hermosillo. Que recuerden que las primeras lluvias hacen un desastre, porque muchas de las alcantarillas están tapadas por falta de un buen servicio. Me supongo, que y tienen detectadas las zonas más problemáticas. Muchas alcantarillas que les dieron servicio desde hace tiempo necesitan una revisión de nuevo.

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ha estado muy al pendiente del servicio a las alcantarillas, pero no está demás volverlo hacer, porque la gente tira mucho cochinero en la vía pública y estas se vuelven a tapar. Hasta ahora solo ha habido amenazas de lluvia, pero de un momento a otro nos sorprende un buen aguacero y podría haber problemas.

La gente de antes, nuestros abuelos, decían que el 24 de junio, “Día de San Juan” era un día muy llovedor, pero en los años resientes no ha llovido, al menos en Hermosillo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson