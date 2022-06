Deben de aplicar fuertes multas a las personas que derrochan agua en la vía pública

Las autoridades municipales deben de aplicar multas a las personas que desperdicien agua potable en la vía pública regando las calles, cuando estamos sufriendo una fuerte sequía en Sonora y el vital líquido debe de destinarse solo para consumo humano. Hay mucha gente inconsciente que riega el frente de su casa a manguerazos, cuando en gran parte de las ciudads las familias no cuentan con una sola gota para beber. No sé si el ayuntamiento de Hermosillo cuente con inspectores que estén pendientes de esta situación. Son personas muy higiénicas, pero no se puede tirar el líquido.

Esto se mira en todos los barrios y colonias de Hermosillo que, además, después de “regarla”, les da por lavar el carro. Son personas que viven en colonias que nunca falta el agua, por eso son tan irresponsables en el cuidado del vital líquido. Conocí a un individuo que una vez le dije que no desperdiciara el agua y me dijo, “para eso la pago”. El agua en nuestra ciudad es muy barata, pero las autoridades no se atreven a subir la tarifa porque es mucha la que se tira en fugas y la gente luego “respinga”, con toda razón. No creo que esta administración de ponga al corriente.

Hay que arreglar la red de distribución de agua para evitar el desperdicio, para saber realmente cuánto es el consumo de los hermosillenses. Ayer me comentaba una señora joven que le habían llegado 300 pesos de cobro por un mes, en el fraccionamiento Puerta Real, cuando ella y su marido salen por la mañana y ya no regresan hasta en la tarde-noche. Eso sí es cierto, Agua de Hermosillo cobra lo que le vienen en gana y no realmente el consumo de cada hogar. Unos que sí consumen pagan menos que los que no consumen, es una práctica que siempre han aplicado.

El director de Agua de Hermosillo sabe muy bien, porque no es la primera vez que ocupa el mismo cargo. También conoce muy bien los problemas y las deficiencias operativas de la dependencia paramunicipal…Para resolver el problema de la empresa, hacen falta muchos millones de pesos, que no creo que los gobiernos federal y estatal los vayan a aportar. Ojalá y sí, pero no creo.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ha hecho todo lo que está en manos para llevar agua a todos los rincones del municipio, pero cuando no se puede…no se puede.

La esperanza es que se registre una buena temporada de lluvia en los pueblos del río de Sonora y que los ríos Sonora y San Miguel llenen las presas de El Molinito y la “Abelardo L. Rodríguez”. Además, que llueva mucho en la ciudad… El próximo mes de Julio los gobiernos federal y estatal iniciarán con el programa de inducción de lluvias, en donde “vacunan” las nubes y las cargan…Ojalá den resultados estos sistemas hidráulicos…Han dado resultado en otros años, por lo que ya es tiempo que inicien antes de que muera de sed la población…y el ganado.

Las constructoras no dejan sitio para plantar árboles en los nuevos fraccionamientos

Otro problema que tiene la ciudad de Hermosillo es la falta de árboles, porque los constructores de los fraccionamientos no dejan espacio para que los inquilinos los planten. Son colonias “muy frías” en donde no se ven árboles ni plantas. Nuestra ciudad capital está creciendo sin “pulmones” y esto no es bueno para las futuras generaciones. Las autoridades municipales deben de hacer algo para que las ciudades no sean más que unas “planchas de concreto”. Se toma como pretexto de que el municipio no tiene agua, pero se puede compartir con las plantas y con los animales.

No sé si estemos en época de poda, porque se ven a diario a personas cortando árboles en la vía pública. Algunos de estos cortes son arribita de la raíz, por lo que cortan todo el árbol. Un vecino estaba tumbando el árbol y le dije que estaba prohibido y me dijo que el frondoso ejemplar le estaba tumbando la casa, por lo que decidió eliminarlo desde la raíz…Mucha gente no sabe lo importante que son los árboles para los habitantes de una ciudad. La Ciudad de México podrá tener muchos problemas, pero es un lugar lleno de árboles…pero también tiene mucha agua.

No creo que la gente que vive en Hermosillo se acostumbre al calor

Soy nacido y criado en Hermosillo y nunca me he acostumbrado al calor, por lo que no es cierto que ya estamos acostumbrados a las altas temperaturas…Lo soportamos, pero no nos acostumbramos, porque es horrible andar en la calle de las 12:00 a las 18:00 horas, que son las horas, creo, que nos parecen estamos a 100 grados centígrados, cuando apenas superamos los 40 grados a la sombra…En el raso del sol las temperaturas llegan hasta los 50 grados.

Las personas que no son de Hermosillo y se quejan de las temperaturas tan altas, nos comentan: “Lo bueno que ustedes ya están acostumbrados”, pues yo no, y sigo prefiriendo los dos meses de frío que tenemos al año…Aunque el frío también es extremoso y doledor, que pega hasta los huesos y no se quita con ningún abrigo, es preferible…Pero adoro a mi ciudad, a mi estado, y nos los cambiaría por nada…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson