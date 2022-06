Concretan relevo de dirigente en el PRI sin tomar en cuenta a militancia

En donde manda capitán no gobierna marinero, dice el dicho popular y, a parir del pasado domingo, Onésimo Aguilera Burrola e Iris Sánchez Chiu, son los nuevos presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI Sonora, sustituyendo a Ernesto De Lucas Hopkins y Kitty Gutiérrez Mazón.

El proceso de designación, ya que no hubo elección al descalificar a la otra planilla, estuvo muy cuestionado, pero al final, la dirigencia nacional les dio el apoyo a los nuevos dirigentes. Zaira Fernández y Pascual Soto, candidatos adversarios, dijeron que impugnaran la elección…Mientras tanto, Zaira regresará a su puesto público de Síndico del Municipal en Hermosillo…Así son las competencias, se ganan o de pierde.

Zaira Fernández dijo que impugnará la elección porque el PRI nacional “metió las manos” en la elección estatal, en donde también se molestó el exdirigente estatal del tricolor, De Lucas Hopkins, pero “palo dado ni Dios lo quita”… Ahora solo falta, como ha estado ocurriendo en los últimos años, que los perdedores dejen las filas del PRI y se vayan a otro partido, que podría ser Morena, sin saber que este partido podría haber sido el que metió las manos para que perdiera. Zaira debe de pensar muy bien las cosas antes de dar el siguiente paso…En política todo puede ser posible.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, busca a dirigentes estatales afines, por eso “metió las manos” en la elección de Sonora…Onésimo Aguilera Burrola es de Navojoa e Iris Sánchez Chiu, de Hermosillo, hija de nuestro buen amigo ya finado, Trinidad Sánchez Leyva, líder de sector campesino de Sonora por muchos años, además de líder del sindicato “Salvador Alvarado” de trabajadores de la Costa de Hermosillo, cargo que le heredó a su hija Iris. De hecho, Sánchez Chiu es más conocida que Aguilera Burrola por los militantes del PRI en esta capital.

Los nuevos dirigentes del PRI Sonora no la tienen nada fácil, porque tendrán el compromiso de recuperar las posiciones políticas que han perdido en las últimas elecciones y que tienen al ex partidazo a punto de desaparecer de las boletas electorales…Tienen que organizar al PRI desde sus raíces, porque ya no es ni la sombra de los que fue años atrás…

El PRI necesita militantes de las colonias y barrios populares, como lo fue años atrás, con líderes de barrios…Es necesarios que sus dirigentes se ubiquen en la realidad, bajen de sus pedestales y convivan con las clases populares.

Los anteriores dirigentes creían que el poder era para toda la vida y se olvidaron de las clases populares, llegando el partido Morena (que en realidad es el nuevo PRI) a “comerles el mandado”. Me imagino que los nuevos dirigentes tienen un plan para derrotar a Morena, sin necesidad de alianzas con otros partidos…

Necesitan la confianza de la mayoría de los sonorenses y, hacerle ver, que Morena no es lo que el pueblo quería…Eso les será muy difícil, por lo que la mayoría de los habitantes de México, como de Sonora, son seguidores Andrés Manuel López Obrador.

No creo que en los próximos dos años López Obrador vaya a perder popularidad, sino todo lo contrario, porque ya empezó a operar de lleno como dirigente y dueño de Morena. Todavía la próxima elección de 2024 la ganará Morena, creo, porque los partidos de oposición, principalmente PAN y PRI, no se han puesto a trabajar en los sectores de la comunidad. Tampoco el partido Morena, pero ellos tienen el poder en la presidencia de la República, en las cámaras de diputados y senadores, en la mayoría de los congresos estatales y en los municipios.

Continúa la violencia en el sur del estado; ahora fue en el vecino puerto de Guaymas

Creía que ya se habían superado los hechos de violencia en Sonora, principalmente en el municipio de Guaymas, pero el pasado domingo se registraron cuatro muertes violentas, al llegar sujetos armados a una discoteca de San Carlos, a eso de las dos de la mañana, cuando se encontraba llena de personas, donde dispararon contra el vigilante… Claro que la balacera provocó una estampida y varios jóvenes salieron heridos en su huida pero por cristales que se quebraron. Además, en el bulevar escénico Tetakawi, que a traviesa el destino turístico de San Carlos, los sicarios incendiaron un vehículo de lujo BMW.

A través de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp han sido ampliamente difundidos diversos videos de los vehículos incendiados y también del interior del centro nocturno donde se escuchan los disparos y como los presentes se tiran al suelo; además han trascendidos fotos de las víctimas heridas al golpearse al tratar de salir atropelladamente, algunas con su ropa manchada de sangre

Antes, en un taller de reparaciones de barcos, las agencias ministeriales y de seguridad encontraron a tres personas ejecutadas y una herida.

Las autoridades activaron un código rojo e iniciaron un operativo de seguridad, pero hasta el momento no han emitido informes oficiales sobre lo ocurrido. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta para que sus ciudadanos “reconsideren viajar” a Sonora, debido a la ola de violencia que generan grupos delincuenciales que azotan en la región…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

