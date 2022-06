Deben cobrar Seris a turisteros por entrar a su tierra en Punta Chueca y El Desemboque

Tienen razón los miembros de la tribu Seri al no permitir la entrada a los empresarios que organizan tours a sus comunidades de Punta Chueca y El Desemboque, porque ellos hacen sus buenos negocios sin aportar nada a los habitantes de las etnias.

Los turisteros cobran bien sus paseos por los atractivos de las poblaciones de los hombres de la arena, incluyendo, la bonita imagen de la Isla del Tiburón. Creo que es muy justo que los Seris reciban una aportación económica. Lo bueno que tienen todo el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Los turisteros llegan a las comunidades Seri, se pasen por todo el pueblo, se toman fotos y luego se retiran. En Punta Chueca, las fotografías llevan de fondo la bonita imágene de la Isla del Tiburón. Hay que recordar que la Isla es propiedad de los Seri, por lo tanto, los visitantes deben de aportar algo en beneficio de la comunidad. Creo, que, con el apoyo de la Coordinación de Turismo estatal, se podrían organizar visitas a estos dos pueblos y, hasta tours a la isla. Los Seris hacen muy bonitos trabajos artesanales, desde figuras de Palo Fierro, vestidos y otras manualidades.

En Bahía Kino, muchos visitantes compran artesanía que venden indígenas procedentes de otras regiones del país, engañando a los turistas. Ni ellos, ni sus artesanías pertenecen a la etnia local. Sí son indígenas y sus productos artesanía, pero no son Seris. Los turistas que vienen de fuera, principalmente de la Unión Americana, no saben si son indígenas locales o de fuera del territorio Seri…También, hay comerciantes que venden figuras de Palo Fierro como artesanías, pero no lo son, estas están hechas con maquinaria (tornos), quitándoles ventas a las verdaderas artesanías.

En muchos lugares de Hermosillo se venden figuras de Palo Fierro hechas con maquinaria, engañando a los compradores diciéndoles que son artesanías seris. En las afueras del viejo edificio federal de Correos, encuentra usted cualquier figura de estas. También se venden en Tucson y Phoenix, Arizona, como cualquier otro producto de exportación, pero que no san hechas por manos de los Seris…Como se dice coloquialmente, les venden “gato por liebre”. Son bonitas las figuras, porque el árbol de Palo Fierro ya tratado y lijado es muy bonito…Los Seris debe cobrar.

Las autoridades no hicieron caso y regresó el Covid a Sonora

Las autoridades estatales no hicieron caso y, ya llegó la Quinta Ola de Covid a Sonora. Primero dio luz verde el gobernador Alfonso Durazo Montaño y después los diputados locales del Congreso. El mandatario sonorense hasta declaró que ya se podían quitar el cubrebocas. Los legisladores, como borreguitos, aprobaron lo que les envió el gobernador…Ahora, muchas personas ya no usan el cubrebocas y, ¿qué está pasando?, regresó la enfermedad al estado. Ojalá los hospitales y clínicas estén preparados para atender la demanda de enfermos, sobre todo, que eviten más muertes.

Al parecer las autoridades quieren que esto se convierta en una pandemia, nuevamente, para tomar las medidas necesarias…No me explico el porqué el gobernador Durazo declaró y “ordenó” al Congreso que eliminara el articulo de la ley que obligaba a los sonorenses a usar el cubrebocas. Debe ser porque ya saben qué hacer en caso de atención a la enfermedad, pero ¿qué necesidad hay de que los ciudadanos se enfermen? La gente ya estaba acostumbrada al cubrebocas, a la sana distancia entre una persona y otra, al lavado de manos, entre otras medidas higiénicas. Ni modo.

Arrestan a notario público en Hermosillo; lo acusan de fraude

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, cumplimentaron el martes 14 de junio la orden de aprehensión librada por el Juez en contra de Enrique “N.” y, el miércoles 15, la girada en contra de Margarita “N”.

Una mujer presentó la denuncia por la presunta venta de una casa habitación

previa acción de cateo. Enrique “N.” fue aprehendido e ingresado al Cereso de Hermosillo y al ser presentado ante el Juez en Audiencia, quedó imputado, vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por el delito de fraude específico, por simulación de acto jurídico.

Enrique “N.” y Margarita “N.” figuran dentro de las indagatorias realizadas por la Trilogía Investigadora, Agente del Ministerio Público, personal de AMIC y de Servicios Periciales, ante la denuncia presentada por una mujer por la presunta venta de una casa habitación.

La denunciante refiere que, de manera falsa, se realizó la venta de su propiedad, pues se hizo aparecer como si ella hubiese otorgado un poder; lo anterior, presuntamente, en presencia del Notario Público Enrique “N.”, mediante escrituras fechadas en septiembre de 2017…En donde menos piensa uno “salta la liebre”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson