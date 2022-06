Se “alinearon” los priistas luego de que no pudieron derrotar a su líder nacional

Los exdirigentes del PRI nacional se alinearon, luego de que no pudieron hacer que Alejandro Moreno Cárdenas, renunciara a su liderazgo. Este les dijo que su tiempo termina el 19 de agosto de 2023, y que estará al frente del partido hasta el último día de su mandato. Qué bien, ya que los viejos priistas le querían echar la culpa de todos los fracasos del tricolor de los últimos años.

El PRI hace muchos años que empezó su debacle, Manlio Fabio Beltrones Rivera lo dejó “en la lona”, mejor corrió y desapareció, hasta ahora que sale a luz pública. Los anteriores, no han hecho nada por el partido y ni siquiera se dejan ver como militantes. Moreno Cárdenas solo está recogiendo los “platos rotos” que dejaron sus antecesores…Lo peor, están dividiendo al partido.

Esto está pasando a nivel nacional y estatal y, me supongo, que en todos los estados está sucediendo lo mismo. En sonora el PRI se encuentra en un proceso electoral para elegir a la nueva dirigencia, en donde han salido a la luz pública la división interna que enfrenta la militancia. El dirigente del PRI, Ernesto De Lucas, debe de hacer algo para que todo vuelva a la normalidad.

La dirigencia nacional del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), se encuentra contenta por todo lo que está pasando al interior del PRI, lo mismo pasa en los partidos PAN, PRD, MC, PT, entre otros, que están mirando la caída de partido más poderoso en años anteriores, hundiéndose poco a poco y sin que su militancia pueda hacer nada. Muchos priistas corrieron.

Muchos priistas se fueron a Morena y abandonaron “el barco” cuando empezó a hundirse

Sí, muchos militantes del PRI se fueron a ocupar puestos en el gobierno federal y estatal, en el caso de Sonora. Estos ya están trabajando para el partido Morena y, al menos en los próximos tres años no regresarán al PRI, porque son desvergonzados, que, si pierde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quieran volver al tricolor, o arrimarse al partido ganador.

Los dirigentes de los partidos PAN, PRD, PT, MC, PVEM, Panal, entre otros, también está contentos con la caída que está teniendo el PRI, porque por fin “cayó” el partido a vencer por muchos años. En lo personal creo que el PRI puede resurgir en próximas elecciones, es cuestión de que dirigencia y militancia trabajen unidos y de común acuerdo, pero, sobre todo, que no se olviden de la gente.

Sí, de la gente pobre que vive en las periferias de las ciudades y que necesitan mucha ayuda. Que les brinden apoyo sin pedir nada a cambio, la ciudadanía sabe cómo agradecer. Ya no se ven a los priistas en los barrios y colonias de los 72 municipios de Sonora. Se olvidaron de los problemas de las comunidades y la gente se fue olvidando de ellos. Los otros partidos tampoco ayudan a nadie.

Familias del norte de la ciudad son las primeras con iluminación de energía solar: Toño Astiazarán

Las familias de Paseo del Pedregal son las primeras en contar con iluminación pública generada con el sol, expresó el presidente Hermosillo Antonio Astiazarán al atestiguar la instalación de 36 luminarias led de 150 watts, por parte de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC).

Acompañado por Carla Neudert Córdova, directora de AMECC, el presidente Municipal sostuvo un acercamiento con las familias del fraccionamiento sección Paseo Turmalinas que vieron materializada su petición de alumbrado tras 12 años de espera.

“El Gobierno Municipal invierte en cosas tan importantes como el alumbrado público, por eso me da mucho gusto que ustedes aquí sean los primeros en tener iluminación con paneles solares, ustedes ya no van a depender del cableado porque no les va a afectar, la iluminación será permanente y se generará con el sol”, agregó.

Neudert Córdova detalló que gracias a la gestión con la constructora RUBA, 250 hogares de esta sección iniciarán una nueva etapa en el uso de energías renovables con este sistema.

