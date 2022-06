El PRI está pasando por la crisis más seria de su historia; podría desaparecer

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está pasando por la crisis más seria de su historia, al grado de estar a punto de desaparecer, por lo que sus dirigentes tendrán que analizar muy bien sus problemas internos y, después, los externos.

Creo que los militantes del “viejo PRI” están frenando el crecimiento al apoderarse de todos los puestos políticos que les brindan las leyes, y no dejan que las nuevas generaciones ocupen las senadurías, diputaciones federales y locales y, hasta las presidencias municipales…Ahora que están en crisis, los viejos priistas son los que aseguran los puestos de elección plurinominales…Estos priistas, son los que se “acabaron” al partido tricolor.

Estos mismos priistas son los que traen la grilla interna, echándole “más gasolina a la lumbre”, cuando deberían de estar en sus casas cuidando a sus nietos y, asesorando a las nuevas generaciones cada vez que se les requiera. Todos ellos están ricos, por no decir que millonarios, por lo que problemas económicos no tienen.

Además, son los responsables de que la ciudanía ya no quiera votar por los candidatos tricolores. Cierto o no, los exfuncionarios del PRI tienen fama de corruptos, esa mala imagen la dejaron los mismos que traen dividido al partido. En la reunión que organiza el PRI nacional para este martes, estarán esos “dinosaurios” de la política nacional.

Qué bueno que asistan a las reuniones, pero que no los presenten como “vacas sagradas”, cuando el pueblo sabe muy bien quienes son, cuanto dinero tienen ellos y sus prestanombres, además de grandes negocios. Todos, sin excepción, son personajes poderosos económicamente, y que no quieren soltar el poder político.

Ellos son los fueron hundiendo poco a poco al PRI, que ahora le será muy difícil recuperase. En la reunión de este martes 14 de junio, usted los verá en las imágenes de televisión en lugares especiales, en donde todos los presenten les brindarán honores. Algunos de ellas hasta podrían tomar la palabra para lucirse…Eso que se lo dejen a los jóvenes.

Un amigo, que no tiene nada que ver en la política, ni en el periodismo, me decía que, al parecer mucha gente todavía no entiende que el nuevo PRI de llama Morena…Los cabecillas de este nuevo partido político está formado por ex priistas y, los funcionarios del Gobierno de la “Cuatro T”, también son priistas.

Por eso cada día el viejo PRI va de caída y, el nuevo, (morena) va de ganada. Los programas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los mismos de toda la vida del partido fundado por el sonorense Plutarco Elías Calles. En la reunión de este martes, se tienen que analizar a fondo la situación del ex “partidazo”, porque podría desaparecer.

Tanto a nivel nacional, como en el estado de Sonora, la división de la militancia priistas ya salió a la luz pública, por lo que esto debilita a las dirigencias que en Sonora todavía la encabeza el diputado local, Ernesto De Lucas Hopkins, mejor conocido como “El Pato de Lucas”. A nivel nacional el mero mero, todavía, sigue siendo Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”…

Vamos a ver qué es lo que pasa este martes 14 de junio en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, ojalá se pongan de acuerdo, porque sería muy lamentable que volviéramos a los tiempos de antes en donde el PRI era el único partido ganador…Necesitamos partidos fuertes, competitivos.

Este lunes llega a Hermosillo la 71 Muestra Internacional de Cine a Sonora

Con una selección de 14 largometrajes, la 71 Muestra Internacional de Cine llegará a la Cineteca Sonora desde hoy al 26 de junio, para disfrute de todas y todos los hermosillenses. Con una selección de películas de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, Japón, Uruguay, Dinamarca, Israel, Ucrania y México, la Cineteca Sonora se convertirá en el proyector de diversas visiones, reflexiones, provocaciones que genera el arte cinematográfico.

Alfredo Cabral Porchas, director de la Cineteca Sonora, señaló que para la Muestra se tendrán dos funciones diarias, a las 18:00 y a las 20:00 horas, los boletos tendrán un costo de recuperación de 50 pesos y los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla de la Cineteca.

La 71 Muestra es uno de los grandes eventos cinematográficos a nivel nacional por la calidad de películas que presenta. En esta edición, podremos deleitarnos desde uno de los grandes clásicos de la filmografía del inmortal Luis Buñuel, con “Ensayo de un crimen”, hasta una obra tan moderna como provocativa como lo es “La fiebre de Petrov”, aclamada en el Festival de Cannes.

Muere Iván Eduardo, joven lesionado por explosión en Rivello Residencial de Hermosillo

Iván Eduardo, el joven de 19 años que resultó lesionado por una explosión el pasado sábado, en Rivello Residencial, falleció este domingo por la mañana, mientras recibía atención médica.

Fueron personas allegadas a la víctima, así como la fiscalía general de Justicia en el Estado, quienes confirmaron su defunción. El joven, quien era atendido en la Clínica 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social, había presentado quemaduras y heridas graves, debido al siniestro,

Luis Manuel, otro de los heridos, sigue siendo atendido en el mismo hospital, aunque hasta el momento se desconoce el estado de salud en que se encuentra…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson