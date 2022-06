El mal del Coronavirus sigue entre nosotros; hay que seguir usando el cubrebocas

Qué bueno que la gente sigue usando el cubrebocas, a pesar de que las autoridades dieron “luz verde” para dejar de usarlo. La ciudadanía sabe bien que el coronavirus sigue entre nosotros, a pesar de que se han reducidos casos de enfermos y hospitalizaciones. Los adultos mayores saben que no están para hacer desarreglos y, las demás personas se vieron muy mal con la enfermedad. Las familias perdieron a algunos de sus miembros a causa de esta terrible enfermedad que no respeta edades ni clases sociales, solo es cuestión de cuidarse bien para evitar el contagio.

En los centros comerciales y en los lugares públicos todas las personas usan el cubrebocas, qué bueno que siga esta tradición y que nos cuidemos entre todos. El gobierno dio “luz verde” no porque la enfermedad haya pasado de moda, sino porque ahora las familias se cuidan más para no ser contagiados, pero el mal sigue entre nosotros y será muy difícil que desaparezca. Los restaurantes todavía no recuperan a su clientela, porque la gente le tiene miedo al contagio al usar los platos, tenedores y cucharas…Es que no se tienen la seguridad de que estos estén bien lavados.

Muchas personas prefieren comer tacos de carne asada en los lugares aire libre, a pesar de lo incómodo y soportar las inclemencias del tiempo, porque el fuego mata todos los virus. Otros dejaron de comer en los lugares públicos y prefieren hacer las tres comidas en sus casas. Pero sí, la gente se está cuidando más…Otros, comen en platos, vasos, cucharas y tenedores desechables. Sí, definitivamente la gente, las familias se está cuidando más para evitar la enfermedad del coronavirus y otras. Las autoridades autorizaron el dejar de usar el cubrebocas porque ya saben qué hacer en caso de un contagio y, al principio, los médicos se veían unos a otros, sin respuestas.

La enfermedad sigue entre nosotros y es tan peligrosa como el principio, cuando un músico la trajo a Sonora de los Estados Unidos…Por eso es bueno seguir tomando todas las precauciones de lavarse las manos cuantas veces sea posible, mantener la sana distancia entre una persona y otra, pero, sobre todo, seguir usando el cubrebocas, al fin y al cabo, ya nos acostumbramos a él. Las autoridades allá su juego…Creo que todavía no es tiempo de dejar de usar el cubrebocas, pero esto es opcional, cada quién sabe lo que hace con su vida. Vale más prevenir que lamentar.

Los jóvenes y los no tan jóvenes de Sonora, necesitan oportunidades de trabajo bien pagado

Qué bueno que el Gobierno de Estado está reforzando los cuerpos policiacos de Sonora con más patrullas, más armamentos y más agentes de policía, para acabar con tanta delincuencia que ha azotado a Sonora en los últimos años…Hasta ahora, la delincuencia organizada y, la NO organizada, siguen creciendo y las autoridades de los tres niveles de gobierno no la han podido frenar…Creo que estas medidas deben de ser acompañadas por programas de orientación a los jóvenes y crear empleos bien pagados. Desgraciadamente los jóvenes se nos están perdiendo.

Estos toman el camino del mal al no ser respaldados con buenos empleos, bien pagados. Vemos jóvenes, y otros no tan jóvenes, egresados de las universidades que se la pasan semanas y meses buscando trabajo y no encuentran quién les extienda la mano. Cuando llegan a encontrarlo, estos son mal pagados, tanto en el sector privado, como en los tres niveles de gobierno. Estudiantes con maestría y doctorado, siguen ganando una miseria. Estos, ya decepcionados, toman el camino del mal y les va muy bien, pero ¿por cuánto tiempo? Esto se debe de evitar, por los tres niveles de gobierno y por los empresarios…Otros jóvenes se van a probar suerte a los Estados Unidos.

No estamos aprovechando la fuerza productiva más importante que son nuestros jóvenes, estos se nos están echando a perder, otros se han ido a otros estados en busca de buenas oportunidades de trabajo o, se fueron a la Unión Americana…Andamos mal, definitivamente. Mientras los gobernantes con declaraciones triunfalistas para que todo el mundo les aplauda, cuando la realidad es otra muy distinta…Ojalá que este gobierno que acaba de empezar se preocupe por estos jóvenes y, por los no tan jóvenes, para que encuentren buenas oportunidades de trabajo…Muchos egresados de las universidades, con maestría y doctorados, otros de prepa.

Hermosillo será ejemplo de que es posible invertir sin corrupción: Toño Astiazarán

“Queremos hacer de Hermosillo un ejemplo de que sí es posible invertir sin corrupción, con transparencia, con facilidades y, sobre todo, con rapidez”, afirmó el presidente Municipal de Hermosillo ante participantes en la Cumbre Binacional Nearshoring, entre empresarios y servidores públicos de Sonora y Arizona. En calidad de anfitrión, participó junto con Ken Roy, cónsul general de los Estados Unidos en Hermosillo y Jorge Mendoza, cónsul general de México en Phoenix, Arizona, en el arranque de los trabajos de la misión comercial organizada por la Asociación de Gobiernos de Maricopa.

“A todas y todos ustedes les quiero reiterar lo que seguramente ya se ha dicho aquí: las puertas del Gobierno Municipal están abiertas para todas y todos ustedes. Encontrarán en el Ayuntamiento, y en particular en el presidente Municipal, al principal interesado en la promoción del desarrollo económico de nuestra capital”, expresó. Ubicó la generación de más de 8 mil 500 empleos en el municipio como resultado de que el trabajo conjunto es posible a partir del tratado comercial con Estados Unidos, que representa grandes oportunidades, pero también importantes retos a resolver.

Confirmó el papel vital del sector académico en el propósito de su administración de impulsar el uso de la innovación y la tecnología para mejorar la prestación de los servicios públicos, en beneficio de ciudadanas, ciudadanos y empresas, que demandan seguridad, agua, movilidad eficiente e infraestructura. Se declaró partidario de hacer alianzas, no solo entre países, sino entre el sector gubernamental y el empresarial, para facilitar el desarrollo económico a nivel país, estado y municipio, lo que hace necesario trabajar en dos grandes retos: infraestructura ligada a los servicios públicos y mejora regulatoria, esta última para ser facilitadores, no reguladores, de la inversión productiva.

Astiazarán Gutiérrez señaló que a nivel municipal se trabaja en un programa de mejora regulatoria con 4 objetivos: simplificación de trámites, eliminar los que son innecesarios, fusionar los que sean procedentes y eventualmente digitalizarlos para hacerlos más accesibles y rápidos, todo de la mano con los gobiernos estatal y federal. Anunció que Hermosillo se prepara para ser sede de un foro mundial de energía solar que visibilizará y compartirá casos de éxito de lo que se puede implementar en esta ciudad y en el Condado de Maricopa…Órale, qué bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.