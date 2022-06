Ataca ola de calor a Hermosillo y parte de Sonora; hay que tomar mucha agua para hidratarse

Ahora sí, agárrense porque el calor ya nos está atacando de frente con temperaturas de más de 40 grados centígrados a la sombra. Hay que evitar andar mucho en el sol, tomar mucha agua y refugiarse en lugares frescos, cuando se pueda, como en los grandes supermercados, en los hospitales públicos, entre otros, que son gratuitos.

Y, si tiene dinero, puede pasar las horas fuertes de calor en las salas de cine, que cuentan con un excelente clima. Si trabaja al aire libre, tomar mucha a agua para hidratar al cuerpo, así se evitará una deshidratación o un golpe de calor.

Lo cierto que en la mayor parte de los 72 municipios del estado se están registrando mucho calor, por lo que hay que cuidarse, porque apenas acabamos de superar la pandemia del Coronavirus-19, como para volver a la cama de hospital ahora por deshidratación o golpe de calor.

Los periodistas tenemos que andar en la calle, porque es en donde está la noticia, además, el entrar y salir de oficinas refrigeradas hace mucho daño. El martes estuve mucho tiempo exponiéndome al sol y me asoleé, me repuse tomando muchos líquidos, agua, jugos naturales de fruta y suero.

Hay que cuidar mucho a los niños y a los ancianos, que están más propensos a deshidratarse; de hecho, todos estamos propensos si no nos cuidamos. No necesariamente andando mucho en el sol se deshidrata uno, también en la sombra si no toma mucha agua…Por el bien de todos, vale más no arriesgarnos, hacer lo que tenemos que hacer al aire libre y luego refugiarse en la sombra, para no recibir los candentes rayos del sol en forma directa en nuestro cuerpo. En Hermosillo y gran parte de Sonora es imposible sacarle la vuelta al sol, siempre está sobre nosotros…Ni modo.

Inicia Toño Astiazarán pavimentación con concreto hidráulico de tramo de la calle Rebeico

Residentes de la colonia Insurgentes y el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dieron el “banderazo” de inicio de la pavimentación de la calle Rebeico, en el tramo comprendido de la avenida Yáñez a Israel González.

“Esta obra es importante, porque va a ser de concreto y le vamos a cambiar la tubería hidráulica y sanitaria; ya no va a haber fugas en las calles; además va a tener banquetas y guarniciones para que ustedes puedan caminar con seguridad en su calle”, comentó Toño Astizarán al describir esta acción que forma parte del plan Hermosillo Crece.

Esto, subrayó, no hubiera sido posible sin el respaldo de las regidoras y los regidores, porque son quienes apoyan las iniciativas que se presentan y gestionan el trabajo a favor de las colonias.

“Además, queremos darle un toque especial, vamos a trabajar con el apoyo de expertos, de pintores, para hacer un bonito mural en la barda de la calle Israel González, para que tengan un lugar agradable donde caminar”, indicó.

Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), destacó que esta pavimentación de concreto hidráulico es parte de las acciones para minimizar los problemas cuando hay lluvias; en este caso se trata de un tramo de 130 metros lineales, con una inversión de 3 millones de pesos.

También supervisaron el avance de la colocación de concreto hidráulico en la avenida Cobachi, entre Israel González y Yáñez, que abarca una longitud de 142 metros y significa una inversión de 2.7 millones de pesos, con lo que se beneficiará directamente a 26 familias.

Prórroga SAT hasta 2023 para nueva facturación; habrá más tiempo para constancia fiscal

El Servicio de Administración Tributario (SAT) informó que la entrada en vigor del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 será el 1 de enero del 2023 y no en julio de este año como se tenía previsto. “Las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de facturación 4.0 les pedimos continuar con ella con la finalidad de socializar el uso de la misma. Por otro lado, quienes aún no la utilizan, se les invita a continuar con el proceso de transición durante el resto del año”, reveló el SAT en un comunicado.

La decisión del SAT ocurre luego que Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistieron en la necesidad de ampliar el plazo de familiarización del CFDI 4.0. De esta manera, algunas empresas pueden ampliar también el periodo para que sus trabajadores presenten su constancia de situación fiscal, misma que ha generado largas filas en las oficinas del SAT en las últimas semanas.

Gracias a esta prórroga, los empleados podrán proporcionar a sus empresas directamente sus datos como Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el código postal de su domicilio. El organismo advirtió que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores.

¿Qué es el CFDI 4.0?

La nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se llama CFDI 4.0 y es la forma de facturación que deberán emplear los contribuyentes para generar sus facturas electrónicas en sustitución de la versión 3.3… En esta factura se debía incluir el código postal y régimen fiscal del receptor, por esta razón las empresas estaban solicitando constancia de situación fiscal…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

