Se reúne el Gobernador Durazo con representantes de los medios de comunicación

Desde que inició la administración estatal del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, (09 meses), busco una entrevista con el coordinador general del Sistema Estatal de Comunicación Social, Edgar Hiram Sallard y, hasta ahora, no he tenido una respuesta ni positiva, ni negativa… Solo quería conocerlo, además, creo que él tampoco me conoce.

El Gobernador se reunió este martes, Día de la Libertad de Prensa, con un grupo de periodistasen donde aseguró que su gobierno tiene las puertas abiertas al ejercicio periodístico libre, abierto a la crítica y ajeno completamente a cualquier tipo de represión.Expresó su respeto irrestricto a la actividad periodística e informativa del gremio y manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de otorgar seguridad social a periodistas y comunicadores independientes.

“No hay censura. Nadie puede decir que hemos intentado censurar. Jamás. Eso no lo van a ver en mi gobierno. Comparto la iniciativa del presidente de destinar una parte de los recursos, hoy destinados a convenios con los medios de comunicación, para garantizar prestaciones sociales a las y los trabajadores de los medios de comunicación, porque una cosa es el convenio con un medio y otra es el trabajo que desempeñan los reporteros, particularmente, y no solo los reporteros, sino en otras áreas de los medios de comunicación”, aseguró.

Durazo Montaño, acompañado de Edgar Hiram Sallard, coordinador general del Sistema Estatal de Comunicación Social; Tirso Amante Jerez, director de Radio Sonora, y Paulina Ocaña Encinas, directora de Telemax, reiteró que su gobierno tiene las puertas abiertas al ejercicio periodístico libre, abierto a la crítica y ajeno completamente a cualquier tipo de represión.

De igual forma, invitó, a los representantes de los medios a formar una comitiva e integrar una mesa de trabajo para revisar las condiciones en las que se desempeñan los medios de la entidad, a fin de consolidar una estrategia que beneficie al ramo.

“Si estuviesen de acuerdo, yo estaría abierto a integrar una comisión, un grupo de trabajo que empezara a arrastrar el lápiz y que concluyéramos con una propuesta. Reitero: tengo una vocación democrática y me gustaría dejar, haber contribuido durante mi gobierno, a la consolidación de todos los medios existentes en el estado”, dijo…¡Órale! Ahora, hay que pasar de las palabras a los hechos.

Se agilizarán y modernizarán trámites en el Registro Civil

Para agilizar los trámites en las instalaciones de la Dirección General del Registro Civil y atender de manera adecuada y con mayor eficiencia a las y los sonorenses, el Gobierno de Sonora anunció la renovación de su infraestructura tecnológica…Actualmente la tecnología de la dependencia estatal es obsoleta y no se actualiza desde hace 16 años, lo que provoca larga filas de ciudadanos y una espera de hasta 40 minutos por trámite. Con la actualización, se reducirán considerablemente los tiempos de espera y se brindará una buena atención a las y los sonorenses.

Con la renovación de toda la infraestructura tecnológica de la Dirección del Registro Civil, se espera reducir de 5 a 10 minutos los tiempos de espera para tener un acta de nacimiento o alguna modificación.

Por otra parte, en los próximos días se anunciará el decreto que crea el Instituto de Movilidad y de Transporte para el Estado de Sonora, institución que se crea bajo la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que en mayo pasado publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estas modificaciones, en el caso particular de Nogales se publicará en próximos días la convocatoria para el otorgamiento de concesiones de taxis, para evitar casos de corrupción, ya que se han presentado con supuestos “intermediarios” que gestionan placas, por lo que se pide a las y los interesados en adquirir un permiso a no pagar a terceros, pues la gestión se hace directamente ante este instituto, anteriormente la Dirección General del Transporte.

En el caso de Nogales se otorgarán 672 concesiones. En realidad, se informó, se van a regularizar, porque 500 aproximadamente, se consiguieron casi a granel. Hubo algún personaje que llegó a tener hasta 300 concesiones y le cobran a cada una de las personas a las que les rentan o le prestan las placas. La idea es que cada persona que trabaja en taxi tenga una concesión sin pagar nada que no corresponda…Yo creía que ya no se daba eso de rentar placas en el servicio público.

Celebran un grupo de periodistas el Día de la Libertad de Prensa en la Mesa Mezquite

En grupo pequeño de periodistas nos reunimos y celebramos la Libertad de Prensa en la Mesa Mezquite, en donde pasamos una mañana muy a gusto, tranquilos y con una grilla sana. Presentes; Mirtha Castro, Armando Fava, Óscar Castro, Armando Rodríguez (anfitrión), Francisco Rodriguez, Francisco Aragón Salcido, en representación del Gobernador Alfonso Durazo y, su servidor, Ernesto Gutiérrez Ayala…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson