Los médicos y los maestros deben de ser bien pagados por el gobierno

El problema de falta de médicos se registra en todo el país, principalmente en las ciudades y pueblos chicos, en donde no existen las condiciones físicas y de salud en las clínicas y consultorios, además, de falta de medicamentos y material de curación y, con bajos salarios. Esto no lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando amenaza que traerá doctores cubanos. Aquí en Sonora también se da esta situación, en donde ni los estudiantes de medicinas quieran hacer sus prácticas. Estos, los estudiantes, quieren aprender más y esto se logra en los hospitales.

Los gobiernos, federal y estatal, deben de contratar médicos con muchos años de servicio, ya jubilados, a que se vayan a los pueblos a disfrutar su vejez y a la vez presten un servicio social. Se quieren llevar a jóvenes que apenas van empezando a ejercer la medicina y que están en la etapa de aprendizaje y, por supuesto, no se quieren ir…Ellos buscan hospitales para irse superando y llegar a ser buenos médicos…En los pueblos, además de atender a personas, también curan caballos, burros, perros, cerdos y demás animales que les llevan los vecinos.

Tengo amigos médicos que en su momento prestaron sus servicios en clínicas en los municipios de la sierra y del río de Sonora, que se la pasaron muy bien, pero que no se superaron en su profesión. Otros, amigos también, se quedaron trabajando en el Hospital General del Estado y ahora son buenos médicos con especialidades…Es que se les destierra de los grandes centros de población y se quedan estancados, profesionalmente…Uno de mis amigos hasta se casó con una muchacha hija de un próspero ganadero y se retiró de la medicina y ahora cuida vacas y demás.

Siempre lo he comentado en mis escritos, los médicos y los maestros deben de ser bien pagados, pero no es así. Principalmente a todos aquellos que se les destierra a los pueblos y rancherías. Creo que el gobierno no ha sabido valorar a estos trabajadores que dan todo por mejorar la salud de los ciudadanos y la preparación académica de los niños y jóvenes. Conozco un caso, en donde un matrimonio de jóvenes médicos (mujer y hombre), tienen una taquería. Medio día trabajan en la medicina y el resto del tiempo en la taquería…Es que no ganan bien como médicos del IMSS.

Estos casos también se dan con los maestros, porque no ganan lo suficiente para cubrir sus gastos de alimentación y vestido. Es que estas dos profesiones requieren de buena presentación, con buena ropa y calzado, no digo que, de marca, pero sí de buena calidad. Recuerden que los maestros son un ejemplo a seguir por sus alumnos y, los médicos, son muy queridos por la sociedad…Yo tengo dos o tres médicos que son mis ídolos, los quiero y los respeto…Ojalá que algún día a estas dos profesiones se les reconozca en todos los aspectos.

Balacera en la colonia San Benito, mi barrio, en donde nací y crecí

Un ataque armado en la colonia San Benito se registró este miércoles en el cruce de la calle Veracruz y Garmendia, sin que se reporten lesionados ni muertos. El hecho tuvo lugar cerca de las 9:55 horas, cuando los empleados de varios comercios que se encuentran en la zona escucharon detonaciones de arma de fuego y alertaron al 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para resguardar la escena, cerraron una cuadra en la calle Garmendia al detectarse un vehículo dañado por impactos de bala.

Por su parte, testigos de los hechos señalaron que una persona acababa de estacionar un pickup Chevrolet Cheyenne color rojo y al descender de la unidad, varias personas le dispararon sin que el conductor resultara lesionado. Después de la balacera, los agresores armados huyeron del sitio a fuerza de carrera por calles aledañas y la policía activó el Código Rojo en la colonia San Benito…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporeroson