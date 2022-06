Develan figura de María Elena Marqués en el Museo de Cera

Nacida el 14 de diciembre de 1926 en la capital del País, la actriz en 1942 en la película “Dos Corazones y un Tango”

La figura de María Elena Marqués en su juventud posará junto a las grandes estrellas de la época del cine de oro mexicano en las instalaciones del Museo de Cera de la Ciudad de México.

A la develación asistieron los hijos de la actriz, Marisela y Miguel Torruco Marqués (actual Secretario de Turismo), así como su nieto, el diputado Miguel Torruco Garza, quien le dedicó unas palabras.

“La familia Torruco Marqués proviene de un matriarcado, de la representación física del empoderamiento femenino y de la grandeza de las mujeres”, expresó el nieto.

Nacida el 14 de diciembre de 1926 en la capital del País, María Elena debutó en 1942 en la película “Dos Corazones y un Tango”. Ese mismo año participó en “Así Se Quiere en Jalisco” junto a Jorge Negrete, que fue el primer largometraje a color en el cine nacional.

“Nos sentimos muy orgullosos por su trabajo, pero el rol más precioso fue el de papá y mamá, porque enviudó muy joven”, agregó Marisela.

La actriz hizo más de 50 películas y trabajó con figuras como Cantinflas, Pedro Infante y Pedro Armendáriz, con quien compartió créditos en “La Perla”, que le valió una nominación al Ariel como Mejor Actriz en 1947, así como los reconocimientos internacionales del Globo de Oro y la Bienal de Venecia.

En la cúspide de su carrera se trasladó a Hollywood para protagonizar, junto a Clark Gable, la cinta “Across the Wide Missouri“, para poco después abandonar la actuación al no estar dispuesta a participar en películas con desnudos.

“Quise que me recordaran por mi talento más que por la belleza física, si le negué a Diego Rivera que me pintara desnuda también me negué a actuar desnuda, hay que saber retirarse a tiempo”, citó Torruco Garza a su abuela.

María Elena también incursionó en el mundo de la política y fue diputada federal por el PRI en la década de los 70.

Además, fue presidenta del área de Jubilaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), cargo que ocupó hasta el día de su muerte, el 11 de noviembre de 2008, a consecuencia de un infarto.