Destacan labor de tapatíos en “Pinocho” de Guillermo del Toro

El viaje que emprendió Pinocho en el nuevo filme de Guillermo del Toro tuvo como sede creativa la ciudad de Portland, pero también Guadalajara, ya que el director tapatío quiso impulsar al talento local en este proyecto.

“Me interesaba que estuvieran (los tapatíos) con Pinocho, con el grillo y con todo este mundo del más allá que es la secuencia principal hecha en Guadalajara, la de los conejos negros”, reveló Del Toro en un conversatorio virtual en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

En el cuento de “Las Aventuras de Pinocho”, de Carlo Collodi, hay cuatro conejos negros que aparecen cargando un ataúd para enterrar a Pinocho, quien morirá por no querer tomar una medicina, que es justo la escena donde la unidad tapatía participó.

El animador que realizó los conejos para el largometraje de animación stop motion, codirigido por Del Toro y Mark Gustafson, fue León Fernández (Los Aeronautas), uno de los “7 Magníficos” (animadores de stop motion que construyeron su carrera en Guadalajara).

Fernández realizó esa labor en los estudios Mackinnon & Sounders, en Inglaterra, donde hizo una estadía hace dos años.

Pero no sólo él fue parte de la unidad que se encargó de filmar algunos minutos de Pinocho. Desde El Taller del Chucho, en Guadalajara, también estuvieron Karla Castañeda (Jacinta, La Noria) y Luis Téllez (Viva el Rey).

“A mí me tocó ser supervisor de la unidad de Guadalajara y trabajaba de la mano de Brian Hansen, que es el director de animación en Portland. Teníamos juntas todos los días, incluso dos o tres veces”, dijo Téllez.

“Yo estuve en arte y diseño de producción. Iba a trabajar desde Oregón, pero se atravesó la pandemia, que impidió los viajes y finalmente me tocó quedarme en Guadalajara. Fue un aprendizaje muy bonito, con personas talentosas y de confianza de Guy Davies, que es diseñador de producción de muchas películas de Guillermo.

“Era bueno empezar el día con una junta con ellos y estar viendo todas las partes del arte, colores y texturas”, comentó Castañeda.

Además de los animadores de Jalisco, también se unieron profesionales de otras áreas en el proyecto, como Odín Acosta, diseñador y editor sonoro de múltiples filmes, que en esta ocasión se involucró como gerente de producción; Vanessa Romo, una de las fundadoras de la agencia de casting Supersonaje, quien fungió como coordinadora; y Estrella Araiza, directora del FICG, quien entró como supervisora.

“Fue un tope en mi vida, para mí fue la primera vez trabajando en la animación. Nos enfrentamos a muchos retos porque estábamos en plena pandemia y el taller se estaba levantando, pero se hizo un gran trabajo. Odín, Estrella y yo estuvimos muy contentos porque hacer una película de Guillermo del Toro es como un milagro, vivirlo casi todo los días fue extraordinario”, contó Romo.

“Me encargué de que se cumpliera el calendario planeado. Estuve un poco más que los demás, durante 52 semanas y media. Tuve la visión general del proyecto y el acompañamiento para presentar cada semana a Guillermo los avances de la filmación y ser un elemento que mediara el talento entre Portland y Guadalajara”, detalló Acosta.

De acuerdo con Téllez, que la segunda unidad de la cinta se hiciera en el País avanzó sus aprendizajes sobre la animación de una manera significativa. De hecho, gracias a buenos resultados también se generó la secuencia de créditos desde Guadalajara.

“Siento que en México hacía mucho que no aprendíamos tanto. Creo que hemos llegado a un nivel en el que puedes aprender de animación en el País, pero con Pinocho fueron años concentrados en uno solo. Absorbimos mucha metodología todos los que participamos.

“Pinocho” se estrenará a finales de 2022 en la plataforma Netflix.