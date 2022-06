Desconoce Ayuntamiento denuncias en su contra por parte de jubilados y pensionados

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, aseguró que no han recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la serie de denuncias que interpusieron trabajadores jubilados y pensionados municipales en días pasados por el despojo de sus derechos adquiridos.

“Lo supe por los medios, no nos han notificado, no es algo que yo conozca, no se a quienes han o nos han denunciado. Obviamente yo tengo la conciencia tranquila porque finalmente nosotros estamos haciendo lo que pensamos que legalmente es lo correcto, y si estuviéramos ahí considerados en esa denuncia tendríamos que responder con los argumentos legales, no hay ninguna preocupación al respecto”, expresó.

Díaz Armenta indicó que por parte del Ayuntamiento continúan con la entrega de apoyos a los ex trabajadores que reciben una pensión menor a siete mil pesos mensuales y que se han acercado a solicitarlo.

Son más de 300 quienes están inscritos en este programa de apoyo de un universo de aproximadamente 600 que tienen contabilizados que reciben una pensión menor a siete mil pesos al mes, abundó.

Recordó que hay dos instancias: la Asociación de Jubilados y Pensionados que son los de desde un principio decidieron irse por la vía legal para tratar de revertir la decisión del Ayuntamiento de retirarles sus beneficios por considerarlo inconstitucional, y será un Juez quien determine si les regresa o no.

Por otra parte, está el movimiento de jubilados y pensionados municipales quienes son lo que han estado ejerciendo presiones públicas, y también los que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por el despojo de sus derechos adquiridos.

El funcionario comentó que incluso se les ha ofrecido el apoyo a quienes reciben una pensión de 10 mil o hasta 15 mil pesos previo estudio socioeconómico para determinar que efectivamente lo requieren, pero hasta el momento no se han acercado.

“Sigue abierta la opción de apoyarlos, independientemente que sigan por un proceso legal, eso están en su derecho de hacerlo”, finalizó.