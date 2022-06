Descartan de nuevo a Gio dos Santos en América

Salió del las Águilas en julio de 2021 luego de dos años decepcionantes, en los que jugó 39 partidos y marcó cuatro goles

Giovani dos Santos no entra en planes del América, al menos no de momento, así lo dijo Fernando Ortiz, estratega del equipo.

“Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. Giovani no está con nosotros. Se entiende por la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar.

“Por el momento no, yo no descarto nada, nunca a nadie. El futbol a veces te da muchas sorpresas, pero hoy no está con nosotros. No contamos con él”, reveló “El Tano” previo al viaje del equipo a la Riviera Maya como parte de la pretemporada para el Apertura 2022.

Gio salió del las Águilas en julio de 2021 luego de dos años decepcionantes, en los que jugó 39 partidos y marcó cuatro goles. A su salida de Coapa no se enroló a otro equipo y se ha manejado que obtuvo el permiso del club azulcrema para entrenar con la Sub-20, donde Ortiz lo vio y por ende buscaba darle una segunda oportunidad.

Para el torneo Clausura 2022 al plantel llegó su hermano Jonathan, quien tampoco se pudo lucir con el equipo en su primer semestre.

Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez, quienes tuvieron una semana extra de vacaciones por su convocatoria a la Selección Nacional para los amistosos de inicio de junio, no viajaron a la Riviera Maya.

Henry Martín tampoco subió al avión dado que todavía está con el Tri para encarar los duelos de la Liga de Naciones ante Surinam y Jamaica el 11 y 14 de junio.