Descarta gobernador negociar con el crimen organizado

El mandatario estatal, Alfonso Durazo dijo que ningún capo se ha acercado a negociar, pero de hacerlo, no lo haría, ya que el combate a todas las organizaciones del crimen, dijo, es muy claro

El gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que no ha tenido ninguna experiencia de que capos del crimen organizado se acerquen a él para pedirle arreglarse para seguir operando en el estado, pero le diría que no hay arreglo, no reproducirá ninguna de las viejas prácticas de distintos gobiernos que se encargaban de proteger una organización criminal.

El mandatario estatal descartó ser el gobernador que hizo alusión el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de que se le acercó un empresario desconocido y que al parecer era un capo que trabajaba en una banda delincuencial.

“Creo que está muy clara nuestra estrategia de combate a la inseguridad, que es combatir a todas las organizaciones criminales por igual”, agregó.

Reiteró que no reproducirá ninguna de las viejas prácticas en que distintos gobiernos cómplices se encargaban de proteger a una organización criminal.

“No es obviamente ni casual ni falta de sustento la detención de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en el período de Felipe Calderón y está rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana, precisamente por haber vendido protección a una u otra organización criminal”, resaltó Durazo Montaño.

Está muy lejos de esa estrategia para meter orden a las organizaciones criminales, “hay que someterlas a todas ellas al imperio de la ley y quien actúe al margen de la legalidad debe tener la certeza que recibirán la sanción correspondiente. En materia de seguridad no hay atajos ni varitas mágicas es un tema de constancia, es un tema de permanencia y coordinación”, comentó.

Inversiones en Sonora

Del 13 de septiembre de 2021 al 20 de junio de 2022 se han concretado 24 proyectos de inversión en Sonora, hay 62 proyectos en curso y 38 proyectos en proceso de negociación, con muy buenos avances, informó el mandatario estatal.

En este sentido, Francisco Acuña, presidente del Consejo de Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Codeso), agregó que en el reto de atraer inversión a Sonora durante la pandemia por Covid-19 ha sido difícil, pero se ha logrado que mil 400 millones de dólares aterricen al estado.

Eso significa la creación de nueve mil 733 nuevos empleos, principalmente en los sectores aeroespacial, agroindustrial, dispositivos médicos, electrónico, manufactura, minería, servicio, reciclaje y textil, detalló.

Resaltó que una de las inversiones más destacada es en minería con 177 millones de dólares y la generación de 450 empleos y otra es una ampliación en Nogales de 50 millones de dólares.

En tanto, el gobernador añadió que en el marco del programa de promoción a la inversión ayer iba a recibir a los embajadores de Suiza, Finlandia, Países Bajos, Chile, Colombia y Noruega; asimismo, representantes de las embajadas de Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido, Uruguay, Suiza y ONU Mujeres y ONU derechos Humanos.

Entrega de uniformes gratuitos

El gobernador comentó que elprograma de uniformes escolares gratuitos ha sido disparejo en los anteriores gobiernos, unos han canalizado 30 millones y otros hasta 180 millones de pesos, pero se requiere de cerca de 500 millones de pesos para entregar un par de prendas a todos los estudiantes de primaria y secundaria en el estado.

“Estamos valorando si los ahorros que tenemos lo destinamos a un programa como éste o lo destinamos al pago de la deuda, no tengo todavía una decisión porque son varios los programas a los que podríamos destinar los ahorros que tenemos”, anotó.

No hay una decisión tomada, en el transcurso de la semana lo hará, pero para él es prioritario el tema de los uniformes, pero no quiere hacer una simulación, puntualizó.