Derrotan Gigantes a los Piratas 7-5

Brandon Crawford empató el juego mediante un sencillo productor en el sexto inning y suministró oxígeno con un doblete remolcador en el noveno para que los Gigantes de San Francisco remontaran y vencieran el sábado 7-5 a los Piratas de Pittsburgh.

El venezolano Wilmer Flores y Austin Slater pegaron sendos vuelacercas por los Gigantes, que han ganado siete de ocho duelos y 13 de 19 para situarse 10 juegos por encima de la marca de .500 (37-27), algo que no habían logrado en esta campaña.

El mexicano Luis González añadió un par de hits por San Francisco, incluido un doblete remolcador en la octava entrada.

Los Gigantes aprovecharon una inestable actuación del bullpen de Pittsburgh, que permitió cuatro carreras después de que el abridor colombiano José Quintana se marchó con un out en la sexta entrada.

Alex Wood (5-5) recibió un jonrón de tres carreras del venezolano Diego Castillo en la cuarta entrada pero se mantuvo en la loma lo suficiente para ganar su segunda apertura en fila.

Toleró cuatro anotaciones y seis hits durante cinco entradas y un tercio, en las que regaló dos boletos y recetó cuatro ponches.

Quintana aceptó tres carreras en cinco innings y un tercio, antes de ser relevado por Will Crowe (3-4).

Por los Gigantes, los venezolanos Wilmer Flores de 5-2 con una anotada y una empujada, Thairo Estrada de 5-1 con una anotada. El mexicano Luis González de 5-2 con una anotada y una producida.

Por los Piratas, el venezolano Castillo de 3-1 con una anotada y cuatro empujadas. El dominicano Liover Peguero de 3-1.