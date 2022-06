Denuncian que el Isssteson incumple acuerdos

Pactados con el sindicato del Cobach; Señalan que entre otros compromisos asumidos, no han regresado el dinero a la gente que había subrogado, ni ha realizado el pago de pensiones a trabajadores jubilados

Aún sin avances en los compromisos acordados entre el sindicato del Cobach y directivos del Isssteson para el pago de pensiones a trabajadores jubilados, prestamos prendarios y personales, el abasto de medicamentos y la contratación de médicos especialistas, entre otros, afirmó Eleazar Herrera Araujo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado (Stecbs), señaló que ante la falta de compromiso por parte del director general del Isssteson, darán respuesta al escrito que les hicieron llegar el pasado martes 21 de junio en caso de no cumplir lo que prometieron.

Dicho documento que envió el Isssteson al sindicato advierte que se harán acreedores a procesos jurídicos si toman nuevamente las instalaciones del instituto afectando la jornada laboral como lo hicieron el pasado 20 de mayo.

“Otra vez vamos a manejar lo mismo, si no resuelven lo que prometieron vamos a cerrarle”, aseguró Herrera Araujo.

Mencionó que el Instituto se comprometió a resurtir la botica que tienen en el plantel, lo cual no ha cumplido, tampoco ha regresado el dinero a la gente que había subrogado, ni ha realizado el pago de pensiones a trabajadores jubilados.

No hay avances en ninguno de los puntos acordados en días pasados. Voy a darle respuesta al escrito que me entregaron ellos para ver ahí que medidas se van a tomar en caso de no cumplir con los compromisos hechos, puntualizó el dirigente sindical.