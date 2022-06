Denuncia profesora violencia y persecución

Martha Elba González Pérez se “encadeno” frente al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el jefe del Ejecutivo Estatal

La maestra Martha Elba González Pérez, ex subdirectora de la Secundaria General número 2 Cajeme, se manifestó por fuera de Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo y que interceda por la problemática que se registra en dicho plantel.

Señaló que el pasado 25 de abril presentó una solicitud de audiencia con el gobernador debidamente fundada y con una narración de hechos que abarcan desde el 2004 al 2022, para darle a conocer la situación que impera en el plantel ubicado en la colonia Ley 57, donde sufrió violencia y persecución por parte de la directora del plantel Alma Delia Sanabria Yuriar.

“No me ha dado respuesta, mañana (hoy) se cumple un mes que yo no estoy laborando en mi centro de trabajo debido a una demanda laboral que presentó la Secretaría de Educación contra mí para rescindir mi nombramiento, con hechos falsos, testigos falsos y pruebas falsas.

Por supuesto que la contesté, está en su primera fase, pero aún yo no he visto que hayan dado respuesta todas las solicitudes que durante tanto tiempo he venido presentando para acabar con la impunidad con la que se conduce Alma Delia Sanabria Yuriar al interior del plantel educativo, dijo.

González Pérez indicó que permanecería hasta las 16:00 horas, en espera de que el gobernador la reciba y cumpla con la afirmación que hizo al tomar posesión de su cargo, que gobernaría a ras de suelo y con puertas abiertas.

La docente quien tenía 14 años laborando en dicho plantel, aclaró que no existe ningún acuerdo con las autoridades educativas como lo dieron a conocer la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a través de un comunicado en días pasados. ¡Es falso totalmente! “No hay ningún acuerdo”, afirmó.

Recordó que el pasado 18 de mayo el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón la visitó en su centro de trabajo para hacerle dos propuestas: la primera que se cambiara de centro de trabajo, y la segunda que se fuera a su casa a recuperarse de todas sus emociones con goce de sueldo, es decir, “cobrar sin trabajar, como aviadora”, las cuales rechazó y se le suspendió el 24 de mayo.

El funcionario de la SEC, también le solicitó no judicializar las carpetas de investigación del caso, por las consecuencias que se desprenderán ya que han sido omisos, porque aunque la denuncia es contra Alma Delia Sanabria Yuriar y contra quienes resulten responsables, es evidente que ellos tienen responsabilidad directa, aseveró.