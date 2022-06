Denuncia profesora corrupción y hostigamiento

Martha Elba González afirma que ha sido víctima de violencia y persecución por parte de la directora la Escuela Secundaria General número 2 Cajeme Alma Delia Sanabria

De nueva cuenta, la maestra Martha Elba González Pérez volvió a manifestarse y esta vez se encadenó en las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Hermosillo, quien denunció los actos de corrupción y hostigamiento que se registra en el sector educativo.

Fue el pasado 8 de abril cuando la docente se manifestó en la Escuela Secundaria General número 2 “Cajeme”, donde denunció violencia y persecución por parte de la directora del plantel Alma Delia Sanabria Yuriar, la cual se agravó porque le retuvieron los de la nómina, y fue suspendida.

“En aquel momento denuncie discriminación, la violencia en todas sus manifestaciones contra mí, el abuso de autoridad no solo de la directora sino también del supervisor y todos aquí en esta Secretaría quienes no conforme con eso, después de que me manifesté el día 8 de abril, firmaron un documento donde dicen que me leyeron el contenido y que me informaron sobre una nota de extrañamiento que nunca, en ningún momento me la presentaron y ese fue mi último día laboral”, expuso.

La profesora señaló que el pasado 13 de abril autoridades de la SEC presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para rescindir de su nombramiento, sin embargo, no encuadra en ninguna de los causales que establece la norma para dejar sin efecto su nombramiento y relación laboral.

Además, instaron al Tribunal para que fueran a emplazarme, y el día 24 de mayo se presentaron actuarias a la escuela y le notificaron que a partir del día 25 quedaba suspendida de sus funciones hasta que se resuelva el fondo del asunto, es decir, hasta que se determine quién tiene la razón.

La denunciante, quien se encadenó a una palmera ubicada en la entrada principal de la SEC, dijo que no importa el tiempo que le lleve, habrá justicia y todos aquellos que se han opuesto al trabajo que ha venido desempeñando de manera limpia, sana, entregándose por completo a la labor, pagarán en su momento.

Asimismo, colocó una lona y varios carteles con las siguientes consignas: No a la violencia contra su persona, reincorporación inmediata a su plaza de subdirección, ¡Basta ya! Alto a la persecución de personas que denuncian corrupción al interior del sector educativo, ¡libertad sindical ya!, no a la impunidad, al tráfico de influencias, y al abuso de autoridad. No a la usurpación de funciones en la SEC, no a la simulación, a la calumnia, no a la coaligación de servidores públicos, no a la indolencia, no a la explotación laboral. SEC- SNTE= a sistema administrativo y político corrupto.

¡Exijo respecto a mis derechos humanos y laborales! ¡Respeto irrestricto al orden jurídico!