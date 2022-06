Dejan 51 accidentes 19 heridos durante una semana

Además como resultado de los percances se registraron cuantiosas pérdidas materiales y ningún deceso

En Hermosillo se registraron 51 accidentes viales entre el 20 y 26 de junio, que dejaron 19 personas con diversos tipos de lesiones, y cuantiosos daños materiales, en conjunto.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 36 choques entre vehículos, ocho impactos contra objeto fijo, cuatro atropellamientos, dos volcaduras y una caída de pasajero.

De esos hechos viales, 15 ocurrieron porque los conductores no respetaron la distancia con el vehículo de adelante, el once el motivo fue la conducción a exceso de velocidad, y seis tuvieron como causa no respetar la luz roja del semáforo.

Cinco percances sucedieron por no respetar señalamientos de alto e igual número por imprudencia del conductor.

Otros cuatro se derivaron de una invasión de carril, cuatro por imprudencia del peatón y uno más por conducción en retroceso sin tomar las medidas de prevención correspondientes.

Los percances dejaron 19 personas lesionadas; no hubo víctimas fatales, señala el registro de atenciones.

Las multas

En los siete días se detectó a 70 conductores que al ser certificados por un médico legista fueron considerados como ebrios, por lo que se les sancionó.

Agregó se elaboraron 3 mil 702 boletas de infracción, por diversos motivos, siendo el principal el estacionarse en zona prohibida, siendo 803 personas las requeridas.

También se sancionó a 751 conductores por no respetar semáforo y a 471 por no llevar puesto el cinturón de seguridad.