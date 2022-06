Definen sedes para el Mundial 2026

Contemplan a la CDMX, Monterrey y Guadalajara; En México se jugará en el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA, así lo confirmó ayer jueves la FIFA

México está de fiesta porque tendrá tres sedes en el Mundial en 2026: el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA, así lo confirmó el jueves la FIFA.

El Coloso de Santa Úrsula (en la CDMX) hará historia al ser el único en albergar juegos de tres Copas del Mundo (tras 1970 y 1986), mientras que en Guadalajara y Monterrey ya se alistan para formar parte de la máxima fiesta futbolística.

El triunfo de las candidaturas de México no es detalle menor, toda vez que aún sobrevivían 22 estadios, seis de los cuales fueron descartados.

“Creo que es algo muy bonito e importante para el país, el tercer Mundial, es el único País con tres Mundiales, eso es muy bonito para la afición mexicana y será algo extraordinario.

“Las tres sedes serán muy importantes, como se vive el futbol en México va a ser algo particular”, expresó Hirving Lozano, en el marco del evento transmitido por la FIFA.

Los estadios que albergarán el Mundial 2026 son BC Place (Vancouver), Lumen Field (Seattle), Levi’s (San Francisco), Sofi (Los Ángeles), Akron (Guadalajara), Arrowhead (Kansas City), AT&T (Dallas), Mercedes Benz (Atlanta), NRG (Houston), BBVA (Monterrey), Azteca (Ciudad de México), BMO Field (Toronto), Gillette (Boston) Lincoln Financial Field (Filadelfia), Hard Rock (Miami) y MetLife (New York).

“Nos empezamos a dar cuenta de que Norteamérica será parte del espectáculo más grande de la tierra, y muy pronto.

“Será un impacto impresionante, 48 selecciones en una región donde tenemos 500 millones de habitantes”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el evento celebrado en Nueva York.

Los estadios que quedaron descartados son el Paul Brown (Cincinnati), Empower Field at Mile High (Denver), Rose Bowl (Los Ángeles), Nissan (Nashville), Camping World (Orlando) y Commonwealth (Edmonton).