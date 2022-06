Defiende “El Tata” Martino su estrategia

El estratega de la Selección Mexicana fue contundente al señalar que pocas personas realizan un análisis profundo y la mayoría recurre a la salida fácil, pedir la cabeza del técnico

Los resultados del Tri en el último año han hecho que tanto aficionados, como distintos medios de comunicación y exjugadores pidan la salida de Gerardo Martino.

El accionar de la Selección Mexicana ha generado dudas sobre la capacidad de “El Tata” en el banquillo tricolor, ante esto, el timonel nacional afirmó que son pocos los que hacen un análisis a profundidad de lo que ocurre en el terreno de juego.

Ya que a poco más de cinco meses del arranque de la Copa del Mundo, Martino puntualizó en que las críticas no desestabilizan al interior del grupo, a la par de que aseguró que seguirán trabajando para lograr los objetivos trazados, esto de cara al duelo de carácter amistoso ante Ecuador.

“Hay un juego mediático que no podemos manejar o siquiera discutir. En el peor momento de eliminatoria es lo que tenemos claro desde adentro o lo que debemos corregir, pero mañana deseamos tener buena producción y ganar el partido y luego los comentarios por ahí cambian”, comentó.

“Lo dije hace un año, si esperaba que las críticas que comenzaron más o menos el año pasado las podía modificar y dije que no, porque está instalado de esta manera y el cambiar entrenador es lo más sencillo y el análisis lo más difícil y recurrimos a lo más sencillo que es modificar entrenador, traer a otro. Esto lo debemos evitar y más porque tenemos una Copa del Mundo”, comentó.

El descalabro ante Uruguay solo sirvió para avivar más las flamas, el descontento, particularmente de los aficionados es notorio, pero “El Tata” se mostró firme al hablar sobre lo que provocan estos resultados, que, a decir del estratega, únicamente modifican la percepción del público y no la del grupo.

“Está claro que el resultado en estos momentos modifica lo que vemos de afuera, en el interior tenemos claro hacia dónde vamos y que es lo que buscamos y cuál es la verdadera competencia que es la Copa del Mundo y en el medio lo que hay es el funcionamiento porque lo de afuera es si renunciar o no y es un juego mediático que no debemos manejar ni discutir, lo que importa es lo que tenemos claro y corregir”, dijo.

“Las derrotas… asumimos en forma conjunta, tanto futbolistas como nosotros hacemos una importante autocrítica y no la evadimos, así que está claro que la hacemos en la intimidad de la concentración así que no es algo que me preocupe”, finalizó el argentino tras ser cuestionado sobre la goleada recibida de 3-0 a manos de Uruguay, concluyó.