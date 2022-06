Dedica Shakira su nueva canción a Piqué

Fanáticos consideran que el tema “Te Felicito” está dedicado al futbolista tanto por la letra y movimientos de la colombiana durante el video

La nueva canción de Shakira con Raw Alejandro, “Te Felicito”, se ha puesto en la mira de los espectadores, pues muchos aseguran que está dedicado a la pareja de la cantante, Gerard Piqué.

Tras los recientes rumores sobre que la pareja está atravesando una crisis en su relación, diversos fanáticos consideran que el tema está dedicado al futbolista tanto por la letra y movimientos de la colombiana durante el video.

En el video, se observa a Shakira creando un robot, interpretado por Raw Alejandro, pero además, en dos ocasiones realiza con su mano la seña de paz, lo cual podría referirse a Piqué, debido a que es la manera en la que el jugador celebra sus goles.

La letra habla sobre una persona que acabó su relación en malos términos debido a que el amor no fue recíproco.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso”, inicia la canción.

Ya no viven juntos

De acuerdo a Europa Press, Gerard Piqué fue visto este jueves a las afueras del domicilio de la cantante; sin embargo, tocó el timbre para que pudiera acceder.

Minutos más tarde, el futbolista del Barcelona salió acompañado por Shakira en un auto; ambos se negaron a atender a los medios de comunicación.