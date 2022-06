Dan a R. Kelly 30 años de cárcel por tráfico sexual

Kelly, cantante de R&B, fue sentenciado a 30 años de prisión el miércoles por usar su estrellato para someter a jóvenes fans, algunos menores, a abusos sexuales sistemáticos.

El cantante y compositor, de 55 años, fue condenado por extorsión y tráfico sexual el año pasado en un juicio que dio voz a los acusadores que alguna vez se preguntaron si sus historias estaban siendo ignoradas porque eran mujeres negras.

La jueza federal de distrito Ann Donnelly impuso la sentencia después de escuchar a varios sobrevivientes que dieron fe de cómo la explotación de Kelly repercutió en sus vidas.

“Me hiciste hacer cosas que quebraron mi espíritu. Literalmente deseé morir por lo mal que me hiciste sentir”, dijo un sobreviviente anónimo, dirigiéndose directamente a un Kelly que mantenía las manos cruzadas y la mirada baja. “¿Te acuerdas de eso?”

Los abogados de Kelly habían argumentado que no debería recibir más de 10 años de prisión porque tuvo una infancia traumática “que involucró abuso sexual infantil prolongado y severo, pobreza y violencia”.

Como adulto con “deficiencias de alfabetización”, la estrella fue “repetidamente defraudada y abusada financieramente, a menudo por las personas a las que pagó para protegerlo”, dijeron sus abogados.

El creador de éxitos es conocido por trabajos que incluyen el éxito de 1996 “I Believe I Can Fly” y el clásico de culto “Trapped in the Closet”, una historia de intriga y traición sexual en varias partes.

Las acusaciones de que Kelly abusaba de niñas comenzaron a circular públicamente en la década de 1990. Fue demandado en 1997 por una mujer que alegó agresión sexual y acoso sexual cuando era menor de edad, y luego enfrentó cargos criminales de pornografía infantil relacionados con otra niña en Chicago. Un jurado allí lo absolvió en 2008 y resolvió la demanda.

El jurado de la corte federal de Brooklyn lo condenó después de escuchar que usó su séquito de gerentes y ayudantes para conocer chicas y mantenerlas obedientes, una operación que los fiscales dijeron que equivalía a una empresa criminal.