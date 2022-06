Da último adiós a abuela de Thalía

Doña Eva Mange será cremada este domingo y las cenizas serán depositadas en una tumba familiar en La Paz, Baja California

Laura Zapata despidió a su abuela, doña Eva Mange en el Panteón Francés, quien falleció de manera natural la noche del viernes a los 104 años de edad.

“Se fue llena de amor, en mis brazos, en los brazos de mi hijo Patricio, muy contenta”, dijo Zapata en conferencia.

La actriz confesó que estuvo en contacto con su hermana Thalía desde que decidió llevar a su abuela al hospital el jueves al notar un desequilibrio en su salud.

Agregó que la intérprete de Amor a la Mexicana se despidió de Doña Eva por teléfono donde le expresó su sentir.

Pidió a los medios de comunicación que el deceso no se convirtiera en especulaciones sobre si Thalía iba va a venir a México o no.

Laura Zapata dijo estar muy satisfecha por haber cumplido con su abuela hasta el último momento.

“Mi abuela es con la que más tiempo he pasado, desde los tres años estoy con ella y ha vivido conmigo y es un honor despedirla en su trascendencia a la luz”, aseguró con la voz entrecortada.

Doña Eva Mange será velada este sábado y cremada el domingo y las cenizas posarán de momento en la casa de Laura hasta que decidan si serán depositadas en una tumba familiar en La Paz, Baja California.

La villana de las telenovelas se negó a hablar sobre si sus otras hermanas, Ernestina, Gabriela y Federica Sodi tendrán alguna participación en las celebraciones fúnebres.

Sin embargo, dijo que en los últimos momentos su abuela estuvo acompañada por su tataranieta, pero no confirmó si se trataba de la actriz Camila Sodi, hija de Ernestina.

Laura Zapata señaló que buscará seguir luchando contra el asilo dónde su abuela Doña Eva era maltratada a principios del 2021 y dónde su salud se deterioró.

“Nosotros sabemos que todo esto fue a consecuencia de eso, no logré curarle todas las llagas, todavía se fue con una muy chiquita”, afirmó.