Da Efraín Juárez salto a la Europa tras ser auxiliar en la MLS

El ex jugador mexicano es parte del cuerpo técnico de Ronny Deila, en el Standard de Lieja en Bélgica.

Efraín Juárez pasará de ser auxiliar en la MLS a hacerlo en el Standard de Lieja en Bélgica.

El ex jugador mexicano es parte del cuerpo técnico de Ronny Deila, quien dejará al New York City FC, vigente campeón de la MLS, para arrancar una nueva aventura en el futbol europeo.

El noruego Deila “deja el club para incorporarse al Standard de Lieja belga, con efecto inmediato”, informó en un comunicado la franquicia neoyorquina.

“Ciertamente, esta no ha sido una decisión fácil para mí y mi familia. Sin embargo, creo que es el momento adecuado para asumir este nuevo reto y volver a Europa”, explicó el propio técnico en el texto.

Juárez llegó a trabajar con Deila en marzo de 2020, cuando el estratega tomó el mando de la franquicia estadounidense, que forma parte del City Football Group (CFG), accionista mayoritario de numerosos equipos en cuatro continentes, incluidos el Montevideo City Torque y el Manchester City, la joya del grupo.

En su primera campaña el New York City fue eliminado en primera ronda de los playoffs pero en 2021 despegó hasta lograr el primer título de su historia, con un equipo liderado por el goleador argentino Valentín Castellanos, también codiciado en este mercado de fichajes europeo.

El último antecedente de un mexicano en el Standard de Lieja fue el paso de Guillermo Ochoa entre 2017 y 2019.