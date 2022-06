Coronan a Maribel Guardia reina gay en Estados Unidos

La actriz y cantante dijo que la comunidad LGBT+ le ha dado tanto amor y lamentó que existan grupos que se encargan de violentarlos

Cada año una celebridad es seleccionada como la representante de la

comunidad LGBTIQ en cada región. Esta vez, en Los Ángeles, Estados Unidos, Maribel Guardia fue coronada como reina gay y en la celebración mostró el agradecimiento a sus fanáticos.

Tras interpretar y bailar algunos temas populares en las comunidades hispanas, Maribel Guardia declaró a Sale el Sol que aprecia el nombramiento como reina gay y celebra la libertad de identidad de género.

“Celebrar a esta comunidad que tanto amor me ha dado, una comunidad que ha sido tan perseguida, tan señalada, que ha sufrido tanto. Por eso es que, este día, hay que salir y decir, ‘aquí estamos, somos libres’, bueno, yo no porque no soy gay, pero me uno a su voz”, manifestó.

También lamentó que en pleno 2022 aún existan grupos religiosos que se encargan de violentar y discriminar a la comunidad LGBTIQ y a quienes tienen una idea diferente a las estructuras tradicionales.

“Hay muchas personas que creen que ser gay es un defecto o que Dios los hizo a un lado […] Y no puedo creer que usen el nombre de Dios para señalar a una comunidad. Todos somos creados por Dios y somos hechos a imagen y semejanza de Dios”, expresó.