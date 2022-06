Concretan Piratas barrida sobre los Dodgers

Ayer la novena de Pittsburgh doblegó 8-4 al conjunto de Los Ángeles que suman tres derrotas en fila

Bryan Reynolds conectó un jonrón de dos anotaciones en la quinta entrada, Rodolfo Castro impulsó cuatro carreras en tres innings y los Piratas de Pittsburgh doblegaron el miércoles 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Pittsburgh barrió a los Dodgers en Los Ángeles por primera vez en casi 22 años.

Los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, han sufrido tres derrotas en fila, algo que no les ocurría desde el periodo comprendido entre el 11 y el 14 de mayo, cuando cayeron cuatro veces consecutivas ante los Piratas y los Marlins.

En toda la campaña no habían sufrido una barrida en una serie.

Y la situación no se pondrá más fácil. Los Mets de Nueva York disputarán una serie en Los Ángeles a partir del jueves, entre los dos equipos con mejor registro de la Nacional.

Chase de Jong (4-9) se llevó el triunfo, al permitir un hit en una entrada y un tercio. Consiguió un ponche y regaló una base por bolas.

El garrotazo de Reynolds, con dos outs ante Mitch White (11) en el quinto acto, dio a los Piratas la ventaja por 3-1.

Por los Piratas, el dominicano Castro de 2-2 con una anotada y cuatro empujadas. Los venezolanos Diego Castillo de 4-0, Tucupita Marcano de 4-1 con una anotada.

Por los Dodgers, el dominicano Hanser Alberto de 3-0. El puertorriqueño Edwin Ríos de 1-0.