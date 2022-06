Concluye este viernes el semestre en el ITH

Señalan que tras el regreso a clase presenciales, se registraron solo cuatro casos de estudiantes contagiados por Covid-19

Con un balance positivo de solo cuatro estudiantes contagiados por Covid-19, el Instituto Tecnológico de Hermosillo concluirá este viernes 10 de junio el semestre 2022-1, luego de volver a clases presenciales, destacó José Antonio Hoyo Montaño.

El director del ITH dijo que el regreso a clases presenciales en marzo pasado fue bueno, ya que rompieron ese estrés propio de la virtualidad, tanto profesores como estudiantes y se pudo ver en el ánimo de la comunidad.

Además de que, pocos jóvenes manifestaron síntomas del virus y se aislaron de manera oportuna de acuerdo a las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud, para prevenir más contagios.

“Yo creo que es un logro de nuestra comunidad que se ha estado cuidando, observando los síntomas y tomado conciencia que, ante eso, hay que aislarse para proteger a sus compañeros y profesores. A menos que haya una indicación de regresar a la virtualidad, nosotros seguimos con el regreso paulatino, ya cumplimos con completar ese regreso de toda la comunidad y así seguiremos trabajando el próximo semestre”, dijo.

Subrayó que en la última generación egresaron alrededor de 600 estudiantes, y para este nuevo ciclo, la graduación en octubre serán aproximadamente 250 jóvenes. La matrícula de este año cerró con cuatro mil 682 estudiantes inscritos, y el próximo semestre será or arriba de los cinco mil.

Sobre el proceso de admisión a nuevo ingreso, Hoyo Montaño mencionó que están a la espera de los resultados del Ceneval donde aproximadamente mil 700 aspirantes aplicaron para el examen el pasado 27 de mayo, pero solo mil 100 obtendrán un espacio en el Tecnológico de Hermosillo.

“Posiblemente este fin de semana ya tengamos los resultados y podremos hacer el análisis de los mismos”, comentó.

Indicó que el día 20 de junio se publicará la lista de aceptados a curso propedéutico durante el verano, el cual les permitirá integrarse como estudiantes de tiempo completo al ITH en agosto próximo.

El titular del ITH, reconoció que tendrán que implementar varias acciones que permitan a los estudiantes subsanar algunas de las deficiencias que puedan traer, derivado de llevar sus clases en línea los últimos dos años por causa de la pandemia.

“Vamos a seguir viendo el efecto de la pandemia en los próximos años, no es algo que en el 2022 o 23 se va a acabar, lo vamos a seguir viendo unos cinco o seis años todavía, huecos precisamente por la virtualidad. Sería absurdo no admitir que a todos nos ha pegado, tanto al docente que trata de enseñar como al estudiante que trata de aprender, no ha sido la mejor condición y tendremos que trabajar en nivelar a nuestra comunidad”, puntualizó.

En cuanto a la deserción escolar, resaltó que no les pegó fuerte en comparación con otras instituciones educativas, ya que estuvo por abajo del 10 por ciento, mientras que en otras universidades el abandono fue superior al 25 por ciento.

Los jóvenes que abandonaron tienen la opción de regresar nuevamente, aseguró, si el motivo fue por razones económicas o de otro tipo, pero si fue baja por reglamento ya no podrán hacerlo.