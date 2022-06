Cierra Tigres pretemporada con triunfo

Los auriazules sufrieron con su cuadro titular para generar peligro en contra del arco de los fronterizos, pero un cabezazo de Diego Reyes al final del partido les dio el triunfo

Tigres batalló, pero rescató el triunfo al 90′ con un 2-1 ante el FC Juárez en su último partido amistoso rumbo al Apertura 2022.

Los auriazules sufrieron con su cuadro titular para generar peligro en contra del arco de los fronterizos, pero un cabezazo de Diego Reyes al final del partido les dio el triunfo.

Durante la primera parte, los Bravos presionaron en el ataque y tuvieron hasta en tres ocasiones las oportunidades para vencer a Miguel Ortega, quien será el portero titular en la Jornada 1 del nuevo torneo ante la suspensión de Nahuel Guzmán.

Después de que Ortega sacara el balón en hasta tres intentos, Ariel Matías García no perdonó y abrió el marcador para Bravos al 17′.

El argentino tomó un balón desde fuera del área para sacar un disparo colocado que venció al guardameta auriazul con el 1-0.

Durante la primera parte, los felinos sólo tuvieron un disparo a portería, un intento de Florian Thauvin que quedó en las manos de Nahuel Guzmán.

Miguel Herrera modificó su cuadro y le dio juego a Francisco Venegas, Sebastián Córdova y Yeferson Soteldo, lo que a la postre le dio frutos para el empate.

Al 59′, Juan Pablo Vigón buscó un balón por aire, pero fue desplazado por un defensor rival, por lo que el árbitro señaló penal.

Desde los once pasos, Córdova no falló y con un disparo a media altura venció a Alfredo Talavera para el 1-1.

Los felinos terminaron con 10 jugadores en la cancha, luego de la expulsión de Yeferson Soteldo.

El venezolano intentó un rehilete, pero en la jugada se llevó de encuentro a un rival, por lo que el árbitro señaló falta.

Molesto ante la marcación, Soteldo le reclamó fuerte y vio la tarjeta roja.

Reyes, el héroe

Diego Reyes, quien ingresó en el segundo tiempo por Jesús Angulo, fue el héroe de los felinos, al conectar un cabezazo que les dio el triunfo en su último ensayo.

Tras un cobro de tiro libre, Reyes se alzó en el área y con un potente remate de cabeza venció al arquero fronterizo para el triunfo de 2-1.