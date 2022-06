Celebra Robbie Williams 25 años de carrera

El 9 de septiembre presentará el disco titulado XXV, el cual tendrá varios de sus éxitos más populares orquestados por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell

Celebrando 25 años de trayectoria como solista, Robbie Williams presentará el 9 de septiembre un disco nuevo, titulado XXV, el cual tendrá varios de sus éxitos más populares orquestados por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y regrabados junto a la aclamada Orquesta Metropolitana de los Países Bajos.

Todas las versiones del álbum incluirán el nuevo sencillo “Lost”, una canción al estilo clásico de Robbie, acompañado de piano y cuerdas. La versión de lujo incluirá además tres temas originales adicionales: “Disco Symphony”, “More Than This” y “The World And Her Mother”.

“Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum XXV, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen”, dijo el cantante en un comunicado.