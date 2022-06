Celebra Paul McCartney sus 80 años

Es difícil pensar que encontrara una mejor manera de celebrar su cumpleaños que cantando “Glory Days” en el escenario con Bruce Springsteen acompañados por 60 mil fans

Es difícil pensar que Paul McCartney encontrara una mejor manera de celebrar su cumpleaños 80 que cantando “Glory Days” en el escenario con Bruce Springsteen acompañados por 60 mil fans. La fragilidad de su voz fue evidente al cantar “Blackbird” el jueves en el MetLife Stadium, en la última noche de una breve gira por Estados Unidos. Le costó trabajo alcanzar las notas agudas en “Here Today”, su carta de amor a John Lennon, a quien le quitaron la vida demasiado pronto.

Pero con la habilidad de una banda empática y la imaginación y las voces del público, se logran superar los puntos difíciles.

“Sí, sí, correcto, tengo un cumpleaños en camino”, dijo McCartney, leyendo carteles del público que se lo recordaban. “No estoy tratando de ignorarlo, pero…”

El público cantó espontáneamente “Happy Birthday”, incluso antes de que un célebre vecino de New Jersey, Jon Bon Jovi, llevara globos durante la segunda vuelta del concierto para entonar la canción una vez más.

Otro tipo de New Jersey, Springsteen, se sumó a McCartney para cantar a dúo “Glory Days” y una versión de “I Wanna Be Your Man”. Después reapareció para un duelo de guitarras en “Abbey Road”.

McCartney interpretó 38 canciones en el MetLife, 20 de ellas de los Beatles, e incluso se dio el lujo de omitir una década entera.

Con la ayuda de Peter Jackson, quien reimaginó las sesiones de “Get Back” para un proyecto televisivo del año pasado, McCartney pudo hacer un dueto virtual con Lennon cantando su parte de “I’ve Got a Feeling” tomado de su famoso concierto de azotea.

También rindió homenaje a George Harrison, quien falleció en 2001, con una versión de “Something” que comenzó con Paul tocando un ukulele que George le regaló antes de que se le uniera el resto de la banda.

Después de que se encendiera el último fuego artificial, mientras se retiraba alegre del escenario, McCartney se despidió con un: “Nos vemos la próxima vez”.