Carlos Vela se quedará con Los Ángeles FC

El delantero mexicano ha jugado con ese equipo desde 2018 y desde hace semanas estaba en negociaciones para lograr la ampliación de su contrato

El delantero mexicano Carlos Vela confirmó este domingo que seguirá jugando con el conjunto de Los Ángeles FC de la liga de futbol estadunidense (MLS), donde formará pareja ofensiva con el recién fichado Gareth Bale.

El contrato de Vela, líder de Los Ángeles FC (LAFC) desde su ingreso en la MLS en 2018, terminaba a finales de junio y las negociaciones para su extensión se venían desarrollando desde hace semanas.

“Estoy muy contento de poder seguir aquí”, dijo Vela este domingo a la cadena ESPN, sin dar más detalles de su nuevo contrato.

Era cuestión de tiempo. Las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato. Obviamente siempre es negocio y si una tira para un lado, la otra para el otro, pero cuando ambos quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y asi pasó”, señaló.

El atacante mexicano, de 33 años, ha sido una de las grandes estrellas de la MLS de los últimos años y fue reconocido con el premio MVP (Jugador Más Valioso) en 2019.

Vela, sin embargo, no ha podido aún liderar al equipo hasta su primer título de liga, un objetivo que pesó en su decisión de seguir en Los Ángeles.

Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año”, señaló el delantero antes del partido del domingo ante el New York Red Bulls.

Tras quedarse fuera de playoffs por primera vez en 2021, el LAFC ha repuntado con fuerza esta temporada y encabeza la clasificación de la MLS con 31 puntos en las primeras 16 jornadas.