Busca Guido Morán abrirse camino en México

El cantautor argentino señala que quiere compartir sus vivencias con el público mexicano

“Tocando” es una palabra que encierra muchas expectativas y sueños al cantautor argentino Guido Morán porque da nombre a su más reciente propuesta musical, la cual quiere compartir con el público mexicano.

En entrevista para Entorno Informativo, el joven compartió su visión y sentir en la música, principalmente de su nueva producción que fue hecha con un mensaje muy especial, que cada persona es individual y debe tomar las riendas de su vida, si se toman decisiones equivocadas o no debe existir la convicción de que se asumieron convencidos que eran lo que se quería y no lo que querían los demás.

“He tomado decisiones correctas, he tomado alguna que no eran tanto, pero de todas he aprendido algo y cuando uno pone su foco en el aprendizaje no se pierde, siempre se gana”, argumentó.

En la música está construyendo un camino para toda la vida y hasta el momento el desafío más grande es seguir haciendo ese camino, ha sido despacio pero firme aunque en los últimos años se aceleró por el lanzamiento de varia producciones, destacó.

“Es una etapa y soy muy feliz por todas las etapas por las que pasa el proyecto, como la de hoy que me trajo a México para dar a conocer mi propuesta”, resaltó Guido Morán.

Está consciente que el camino del artista de diferente y único, por lo que no puede comparase con otros jóvenes de su generación, “no creo que exista una fórmula o manual a seguir, estoy tratando de disfrutar mi camino y donde tengo la oportunidad de decidir cuáles son los siguientes pasos”.

Es la primera vez que pisa suelo azteca y tiene el propósito de absorber la cultura mexicana lo que más se pueda, porque es un país muy rico, resaltó Morán quien se inició en la música a los 15 años de edad, participando en comedias musicales en Buenos Aires, Argentina

“Cinco años después de las comedias musicales comencé a incursionar como autor de mis canciones y mostrar el trabajo realizado”, destacó el argentino.

Es muy importante para Guido que sus letras tengan su voz porque hablan de libertad, de diversidad, mantener encendida la luz de la esperanza. “Soy muy libre arriba del escenario y quiero transmitir esas libertad”, puntualizó.