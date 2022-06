Busca Andy Ramírez la revancha; se vislumbra en París 2024

La mexicana quiere ser la mejor atleta nacional en el maratón del Mundial de Atletismo.

Andy Ramírez llegará al Mundial de Atletismo con mayor experiencia, luego de haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su objetivo es ser la mejor mexicana en el campeonato y se vislumbra con alguna medalla en los próximos Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Sí me veo con medalla en Centroamericanos, Panamericanos, en Mundial la verdad es que busco un buen lugar en la tabla de posiciones. Sé que hay rivales muy fuertes en el maratón. Entonces se vale soñar, pero ahorita estoy buscando la mejor posición de una mexicana en el maratón en Campeonato Mundial”, comentó la subcampeona nacional en los 5000 metros para Excélsior Digital.

Espera que París 2024 sean sus juegos. Es un reto, pero se visualiza en la cita olímpica parisina.

“Un gran reto, estoy muy emocionada, la verdad sí me veo en París 2024. Creo que en el 2024 voy a estar en la edad ideal para correr el maratón, obviamente con más experiencia, con más entrenamientos, con más kilómetros en las piernas. Creo y confío, voy a trabajar para que París 2024 sean mis Juegos Olímpicos”, comentó Andrea Soraya Ramírez Limón.

La atleta mexicana deja a un lado la presión, prefiere disfrutar la competencia.

“El hecho de estar ahí dentro de las mejores del mundo, es como una gran celebración para mí. Estar con ellas y creo que vas disfrutando todo el proceso desde que empezamos a entrenar desde el día uno para el maratón hasta la culminación porque en realidad es eso. El maratón y la competencia es como la culminación de todo tu esfuerzo y de todos tus entrenamientos. El maratón nada más es como la descarga y estar motivado y dar lo mejor de ti. Prefiero la felicidad y la alegría, aunque los nervios no se pierden. Obviamente todos nos ponemos nerviosos la noche previa a la competencia”, indicó.

En el maratón ha aprendido más de ella como atleta. Su gusto por correr es nato, ya ha probado los cinco mil, 10 mil y medio maratón.

“Aprendes porque como es mucho tiempo en el que estás corriendo, creo que pasas mucho tiempo contigo mismo y puedes tener muchas pláticas en tu interior. Si es una distancia que disfruto mucho el maratón por todo el proceso, todo lo que conlleva, no estan fácil, no es una competencia que pueda repetir muchas veces al año, por eso me gusta, tienes como tiempo de disfrutarla, tres meses antes de disfrutar los entrenamientos”, indicó.