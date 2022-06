Asume Rogelio Cota coordinación de MC Hermosillo

Ofrece un movimiento progresista e incluyente; Estuvo acompañado de militantes, amigos, familiares y miembros de otro partido político

Por un movimiento progresista, moderno, incluyente, valiente, honesto y eficiente se comprometió Rogelio Cota trabajar al asumir la coordinación de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Hermosillo.

En un escenario poco acostumbrado en este tipo de actividades, la sala de un cine, se realizó el acto protocolario, al cual asistieron representantes del partido a nivel estatal y nacional, así como militantes de otras fracciones como Ernesto de Lucas Hopkins, Natalia Rivera y Kitty Gutiérrez.

Acompañado de amigos, familia, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, Rogelio Cota abundó que son un movimiento social de causas, de personas libres con diferentes visiones y con muchas ganas de sacar adelante a la comunidad.

“Estamos obligados hacer las cosas radicalmente diferentes, que acompaña a las y los ciudadanos, aquí no hay espacio para prometer, aquí debemos actuar y la trinchera que nos toca este momento es Hermosillo”, añadió.

Consideró que se tiene oportunidad sumamente valiosa para construir un futuro progresista, igualitario y paz para todas las personas.

“El tejido social de nuestra ciudad, México está muy dañado, por muchos años los políticos no han querido invertir en un parte fundamental que es la niñez porque invertir en un niño o joven no se ve y no representa votos en la urna”, resaltó.

Movimiento Ciudadano tiene muy claro para qué se quiere llegar al poder, lo que no sucede con la vieja y la nueva política, “aquí cabemos todas y todos los que de buena fe queremos construir un país mejor, una ciudad mejor, todas las causas son importantes, las personales, y comunitarias”, precisó.